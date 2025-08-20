SRBIN PRUŽIO RUKU "SPASA" HRVATU: Paunović doveo bivšeg fudbalera Hajduka u Real Ovijedo
Kako tvrdi Fabrizio Romano, bivši reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo potpisaće za Real Oviedo kao slobodan igrač nakon što mu je raskinut ugovor sa Fiorentinom.
Nekadašnji Dinamov i Hajdukov ofenzivac proveo je prošlu sezonu na pozajmici u Kasimpaši, a sad će okušati sreću i u trećoj ligi Petice nakon što je već igrao u Bundesligi i Serriji A.
Već ove nedelje bi krilni napadač trebao stići u Ovijedo, odraditi lekarske preglede i potpisati ugovor.
Hrvatu je karijera u padu poslednjih nekoliko sezona, a Srbin će pokušati da ga "oživi" u jednoj od najjačih liga sveta.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)