TRAŽE DA SRBIN "NAPUSTI RUSIJU": Ovako nešto u karijeri nije doživeo
NEKADAŠNjI fudbaler Zeinta iz Sankt Peterburga i Spartaka iz Moskve Vladimir Bistrov govorio je nakon utakmice ova dva tima (2:2) sa posebnim osvrtom na trenera Dejana Stankovića.
Srpski trener srčano vodi tim, na mnogim mečevima gubio je živce, a upravo zbog toga bio je na meti kritika.
Bistrov je u razgovoru za "Sport-Ekspres" govorio o samom meču na početku:
- Utakmica je zapravo bila odlična. Ali oba tima su užasno počela prvenstvo. Kupovali su igrače, ali nije bilo igre. Obojica trenera su bili grozničavi. Ovog puta mi se dopao Stanković, koji se konačno ponašao kao trener. Njegova smirenost prenela se na igrače Spartaka - rekao je Vladimir Bistrov za Sport-ekspres i dodao:
- Igrali su dobro i trebalo je da pobede Zenit. Kada se Stanković ponaša histerično, njegovi igrači dobiju četiri crvena kartona. Sve to utiče na igrače. Sada je bio smiren, igrači su bili fokusirani, igrali su dobro, ali nisu mogli da dokrajče loš Zenit.
Kategorički tvrdi da uprava Spartaka treba da smeni Dejana Stankovića.
- Pre utakmice sa Zenitom bio sam siguran da ga treba zameniti. A posle tog meča, ne vidim svrhu da Stanković nastavi sa radom. Ima odličan skup igrača, ali ne može da utiče na igrače, jer oni prave glupe i detinjaste greške na utakmici i tako zarađuju isključenja.
Predložio je i kandidata koji bi trebalo da ga zameni.
- Lučano Spaleti je šampionski trener koji zna kako da pobeđuje, kako da radi i sa mladima i sa stranim igračima. Za naše prvenstvo, ovo bi bila "bomba"! On je trener sa velikim slovom. Umesto što je uprava Spartaka kupila četiri igrača, povećavala im plate, prepravljala ugovore i plaćala kazne, bilo bi im bolje da su samo potpisali Spaletija. Samo da su mu dali novac, došao bi. Voli da pobeđuje i ima jak karakter - poručio je Bistrov.
