"RAZOČARANI SMO"! Isak rastužio čelnike NJukasla
Fudbalski klub Njukasl saopštio je da je razočaran odlukom švedskog reprezentativca Aleksandra Isaka, koji je na društvenim mrežama objavio da želi da napusti engleski tim, prenose britanski mediji.
Isak je u utorak uveče objavio na Instagramu da su mu čelnici Njukasla obećali da može da napusti engleski klub u letnjem prelaznom roku.
"Razočarani smo što smo preko društvenih mreža saznali za objavu Isaka. Poručujemo da Aleks ima ugovor i nikada mu niko iz kluba nije obećao da ovog leta može da napusti Njukasl", navodi se u saopštenju engleskog kluba
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Želimo da zadržimo najbolje igrače, iako razumemo njihove želje. Uslovi za njegovu prodaju nisu ispunjeni i ne očekujemo da će to da se promeni. Saslušali smo Aleksa i njegove predstavnike, ali uvek moramo da mislimo na najbolje interese Njukasla, tima i navijača. Ovo je ponosan klub sa ponosnom tradicijom, želimo da zadržimo porodični duh. Aleks je deo naše porodice, uvek će da bude dobrodošao među saigrače", dodaje se u saopštenju Njukasla.
Interesovanje za Isaka pokazao je Liverpul, koji je ponudio Njukaslu 140 miliona evra za švedskog reprezentativca. Međutim, Njukasl je odbio da proda Isaka, koji ima ugovor do 30. juna 2028. godine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
20. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)