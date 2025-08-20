"RAZOČARANI SMO"! Isak rastužio čelnike NJukasla

Fudbalski klub Njukasl saopštio je da je razočaran odlukom švedskog reprezentativca Aleksandra Isaka, koji je na društvenim mrežama objavio da želi da napusti engleski tim, prenose britanski mediji.

Aleksander Isak (Njukasl) i Kristijan Romero (Totenhem) u borbi za loptu FOTO: Tanjug/ap

Isak je u utorak uveče objavio na Instagramu da su mu čelnici Njukasla obećali da može da napusti engleski klub u letnjem prelaznom roku.

"Razočarani smo što smo preko društvenih mreža saznali za objavu Isaka. Poručujemo da Aleks ima ugovor i nikada mu niko iz kluba nije obećao da ovog leta može da napusti Njukasl", navodi se u saopštenju engleskog kluba

"Želimo da zadržimo najbolje igrače, iako razumemo njihove želje. Uslovi za njegovu prodaju nisu ispunjeni i ne očekujemo da će to da se promeni. Saslušali smo Aleksa i njegove predstavnike, ali uvek moramo da mislimo na najbolje interese Njukasla, tima i navijača. Ovo je ponosan klub sa ponosnom tradicijom, želimo da zadržimo porodični duh. Aleks je deo naše porodice, uvek će da bude dobrodošao među saigrače", dodaje se u saopštenju Njukasla.

Interesovanje za Isaka pokazao je Liverpul, koji je ponudio Njukaslu 140 miliona evra za švedskog reprezentativca. Međutim, Njukasl je odbio da proda Isaka, koji ima ugovor do 30. juna 2028. godine.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)