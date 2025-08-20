ZVEZDA BRUTALNO OŠTEĆENA? Sudijski ekspert grmi na španskog arbitra

CRVENA zvezda je drastično oštećena protiv Pafosa.

Screenshot / TV Arena sport

Detalj koji je promakao VAR tehnologiji, kao i samom sudiji je je ruka iz samog finiša meča defanzivca Pafosa - Goldara! Bio je to duel u kome se našao sa Šerifom Endijaom - i gde se jasno vidi da Goldara lopta udara u podlakticu!

Glavni delilac pravde je ostao nem, ali bivši sudija Zdravko Jokić imao je šta da zameri timu arbitara. Pre svega prvom sudiji meča Alehandru Ernandezu.

- Ovde sam video neku njegovu samouverenost koja je nekada bila i preterana.Dosta situacija u kojima nekada svira faul, nekada ne svira faul. Generalno mislim da je praktično sudio dobro do situacije kada je dosudio penal za Crvenu zvezdu i doveo ceo stadion u zabludu. Dobar položaj u odnosu na situaciju i zato mu je to otežavajuća situacija. Smanjuje mu se ocena na 7,9 što je negativna ocena - rekao je o situaciji kada je drugi put na meču španski arbitar sudio penal za Crvenu zvezdu.

Nastavio je u istom ritmu.

- Vidite da ispred njega nema igrača, vidimo da je mogao da vidi da lopta nije udarila u podignutu ruku nego u leđa. Tu je sudija napravio jasnu grešku. Ako sudija napravi jasnu grešku koju mu isprvi VAR odna mu se smanjuje ocena. Podignuta je ruka, ali je mogao da zakljući da se lopta odbula od leđa. Rekao sam da je bio preterano samouveren. Kao da je viši u odnosu na ovu utakmicu - završio je o tome Zdravko Jokić.

Pafos je postigao drugi gol na meču preko Bruna, ali je on poništen zbog igranja rukom.

- Ovde je situacija takva da je VAR pomogao sudiji u jednoj situaciji kada je situacija bila jako teška za njega. Napadač je podlakticom igrao, bila je teška situacija za donošenje odluke i to mu nije otežavajuća okolonost. Napadač slučajno igra loptu rukom.

Smatra da penal za Pafos nije bio sporan.

- Nažalost ovo je jedna od najčistijih situacija gde nema dileme. Ruka je odručena i sudija je to odmah na terenu dosudio, a Var je potvrdio. Nema dileme", rekao je Jokić kada su ga pitali za penal za Pafos kada je Timi Maks Elšnik igrao rukom.

Revanš meć između Pafosa i Crvene zvezde na programu je 26. avgusta od 21.00.

