"DANAS JE TAJ DAN!" David Luiz pred meč sa Crvenom zvezdom

Najveće ime u istoriji fudbalskog kluba Pafos, David Luiz, dao je podršku igračima pred meč sa Crvenom zvezdom u okviru plej-ofa za Ligu šampiona

Foto: Profimedia

Moraće Kiprani da probaju bez svoje prve zvezde do istorijskog podviga, a Brazilac se oglasio na dan beogradske utakmice i poslao poruku podrške novim saigračima.

- Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening - poručio je Luiz u uključenju na svom Instagram profilu.

Fudbaleri Pafosa gostuju na "Marakani" Crvenoj zvezdi. Meč je na programu u utorak od 21 čas.

