Fudbal

"DANAS JE TAJ DAN!" David Luiz pred meč sa Crvenom zvezdom

Filip Milošević

19. 08. 2025. u 17:35

Najveće ime u istoriji fudbalskog kluba Pafos, David Luiz, dao je podršku igračima pred meč sa Crvenom zvezdom u okviru plej-ofa za Ligu šampiona

ДАНАС ЈЕ ТАЈ ДАН! Давид Луиз пред меч са Црвеном звездом

Foto: Profimedia

Moraće Kiprani da probaju bez svoje prve zvezde do istorijskog podviga, a Brazilac se oglasio na dan beogradske utakmice i poslao poruku podrške novim saigračima.

- Dobro jutro svima, šta radite? Danas je taj dan, budite se! Napred Pafos! Ja odoh na trening - poručio je Luiz u uključenju na svom Instagram profilu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fudbaleri Pafosa gostuju na "Marakani" Crvenoj zvezdi. Meč je na programu u utorak od 21 čas.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: Delije ovo moraju da znaju!
Fudbal

0 2

HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: "Delije" ovo moraju da znaju!

Crvena zvezda i Pafos su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj meč završnog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra danas od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba.

19. 08. 2025. u 18:03

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...