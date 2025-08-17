PA, GDE BAŠ ON... Crvena zvezda saznala ko joj sudi protiv Pafosa u borbi za Ligu šampiona

Najnovije vesti iz UEFA nisu baš oduševile FK Crvena zvezda.

Naime, španski sudija Alehandro Hernandez biće glavni arbitar na meču između fudbalera Crvene zvezde i Pafosa, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).



Zvezda u utorak od 21 čas dočekuje prvake Kipra u prvom meču plej-ofa Lige šampiona, a UEFA je za taj meč odredila kompletno špansku sudijsku šestorku.



Hernandez će biti glavni, uz aut linije biće Hoze Naranho i Dijego Sančez Roho, dok je Hoze Luis Munuera određen za četvrtog sudiju. Glavni u VAR sobi biće Karlos del Sero Grande, a asistiraće mu Valentin Gomez.



Inače, čuveni Španac, koji je čak 35 puta sudio Real Madridu, a 32 puta Barseloni, jednom je već delio pravdu beogradskim crveno-belima.

Bilo je to 22. oktobra 2020. godine, kada je u grupi L lige Evrope Zvezda u gostima izgubila od Hofenhajma sa 2:0, uz žute kartone koje je Hernandez pokazao Sanogu i Falćineliju.

Od tadašnje ekipe Crvene zvezde, koju je vodio Dejan Stanković (startnu postavu činili su Borjan - Gajić, Eraković, Degenek, Milunović, Rodić - Sanogo, Nikolić - Katai, Spiridonović - Falćineli, a u igru su još ušli Njegoš Petrović, Simić, Ben, Vukanović i Pavkov), samo je Aleksandar Katai u sadašnjoj ekipi s Marakane.

Podsetimo, revanš između srpskog i kiparskog prvaka je sedam dana kasnije, pa ko bude uspešniji u pomenutom dvomeču ide u elitno takmičenje, a eliminsana ekipa "seli" su u drugo po snazi klupsko nadmetanje pod okriljem UEFA, grupnu fazu Lige Evrope.

