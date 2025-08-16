RONALDO DOBIO VELIKO POJAČANJE! Stigao fudbaler Bajern Minehna
Dosadašnji fudbaler Bajerna Francuz Kingsli Koman potpisao je trogodišnji ugovor sa Al Nasrom, saopštio je klub iz Saudijske Arabije.
Finansijski detalji nisu saopšteni, ali nemački mediji navode da je transfer vredan 25 miliona evra.
Koman (29) je u Bajern stigao u avgustu 2015. godine, a za klub iz Minhena odigrao je 339 utakmica i postigao 72 gola.
Francuski fudbaler je sa Bajernom osvojio 20 trofeja. On je pre Bajerna igrao za Juventus i Pari Sen Žermen.
Koman je za reprezentaciju Francuske nastupio na 58 mečeva i osam puta se upisao u listu strelaca.
