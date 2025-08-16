RONALDO DOBIO VELIKO POJAČANJE! Stigao fudbaler Bajern Minehna

Dosadašnji fudbaler Bajerna Francuz Kingsli Koman potpisao je trogodišnji ugovor sa Al Nasrom, saopštio je klub iz Saudijske Arabije.

Foto: Profimedia

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali nemački mediji navode da je transfer vredan 25 miliona evra.

Koman (29) je u Bajern stigao u avgustu 2015. godine, a za klub iz Minhena odigrao je 339 utakmica i postigao 72 gola.

Foto: EPA-EFE/ALEXANDER HASSENSTEIN

Francuski fudbaler je sa Bajernom osvojio 20 trofeja. On je pre Bajerna igrao za Juventus i Pari Sen Žermen.

Koman je za reprezentaciju Francuske nastupio na 58 mečeva i osam puta se upisao u listu strelaca.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“