SENZACIJA! Ni Zvezda, ni Partizan, Nemanja Matić se vraća u Srbiju, evo u koji klub
NEMANjA Matić je završio misiju sa Lionom. Tridesetsedmogodišnji vezista je slobodan igrač, ali veruje da u njemu ima još vatre.
Nekadašnji reprezentativac Srbije je slobodan igrač, a u naredne dve nedelje skupljaće ponude zainteresovanih klubova.
Kako prenosi portal "Maksbet sport" mogao bi da se vrati i u Srbiju. Tačnije, svoj rodni ub. Gde bi nosio dres Jedinstva koji sa klupe predvodi njegov brat Uroš Matić.
Poznata je povezanost Nemanje sa rodnim mestom i klubom koji već godinama finansijski i stručno pomaže.
Međutim, Nemanja Matić želi da sačeka i vidi sve ponude koje će da dobije do kraja avgusta. Za sada se kao opcija pojavio Ajaks.
