IZ BRAJTONA NA "MARAKANU": Kakvo pojačanje Crvene zvezde!

FUDBALSKI Klub Crvena zvezda pojačava svoje redove i spreman je za iskorak u Ligi šampiona, a isti motiv imaju i crveno-bele dame.

FOTO: M. Vukadinović

Klub sa Marakane je pojačala Dejana Stefanović, koja u Ljutice Bogdana stiže iz redova Brajtona. Defanzivna fudbalerka, pored svoje primarne pozicije može da se nađe po potrebi i na sredini terena.

Pored reprezentativke Srbije, crveno-belu opremu ženskog fudbalskog kluba zadužila je i Kristina Tanasković, pojačanje iz Puškaš Akademije, od koje se očekuje da će biti jedna od glavnih protagonista kada je napad Zvezde u piranju.

Takođe, iz Srbije, tačnije iz TSC-a iz Bačke Topole stigla je Mina Kecman. Crvena zvezda ovim transferima nagoveštava da želi da nastavi tradiciju i osvoji još jednu duplu krunu u domaćim okvirima.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“