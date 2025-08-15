IZ BRAJTONA NA "MARAKANU": Kakvo pojačanje Crvene zvezde!
FUDBALSKI Klub Crvena zvezda pojačava svoje redove i spreman je za iskorak u Ligi šampiona, a isti motiv imaju i crveno-bele dame.
Klub sa Marakane je pojačala Dejana Stefanović, koja u Ljutice Bogdana stiže iz redova Brajtona. Defanzivna fudbalerka, pored svoje primarne pozicije može da se nađe po potrebi i na sredini terena.
Pored reprezentativke Srbije, crveno-belu opremu ženskog fudbalskog kluba zadužila je i Kristina Tanasković, pojačanje iz Puškaš Akademije, od koje se očekuje da će biti jedna od glavnih protagonista kada je napad Zvezde u piranju.
Takođe, iz Srbije, tačnije iz TSC-a iz Bačke Topole stigla je Mina Kecman. Crvena zvezda ovim transferima nagoveštava da želi da nastavi tradiciju i osvoji još jednu duplu krunu u domaćim okvirima.
