"PROMENA TRENERA, OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST": Radomir Koković nahvalio bivši klub, ovo je poručio pred duel Železničar - Radnički

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred utakmicu sa Radničkim iz Niša, koja se u nedelju od 19.30 sati igra na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

FOTO: Železničar Pančevo

Železničar dočekuje Nišlije u petom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije.

– Peto kolo je za vikend. Dolazi nam u goste ekipa koja je promenila trenera, to uvek sa sobom nosi neku reakciju tima u smislu energije. Očekujemo ekipu koja će pokušati da se nametne tom energijom usled promene šefa stručnog štaba. Mala otežavajuća okolnost za nas je to što nemamo dovoljan uzorak njihovih igara pod novim trenerom, jer ih je tek preuzeo, moraćemo da se adaptiramo na to što oni spreme. Olakšavajuća okolnost za nas je što nisam siguran koliko je novi šef stručnog štaba uspeo da implementira neke svoje ideje i zahteve na tim koji je preuzeo. Svakako nas očekuje neizvesna borba, kao i do sada. Mi smo prošlo kolo upisali prvu pobedu, to je svakako značajno za naše samopouzdanje. Ponavljam po ko zna koji put, kvalitet naše igre je bio sasvim zadovoljavajući u ova četiri kola. Možda smo mogli da osvojimo malo više bodova, ali šta je tu je. Nastavljamo da radimo, da se razvijamo, da poboljšavamo kvalitet naše igre u svim fazama, nedelja je još jedna prilika da se pokažemo javnosti u dobrom svetlu i da pokušamo da osvojimo tri boda – rekao je Koković.

Dotakao se šef stručnog štaba Železničara i predstojećeg rivala, gde je izneo svoja očekivanja od nastupa u Nišlija u Pančevu.

– Radnički je ekipa sa dosta iskusnih igrača, ekipa koja je selektirana za ozbiljan intenzitet, za takmičenje. To je ekipa koja ima određeni broj iskusnih igrača koji poznaju ovu ligu i znaju šta je takmičenje i na strani i kod kuće. Očekujem „fajtersku“ utakmicu, očekujem da Radnički nastupi sa jednom energijom gde će pokušati da nadoknadi propušteno iz prethodna četiri kola. Još jednom, očekuje nas težak posao.

Zdravstveni bilten nije bio problematičan za Železničar pred ovaj meč.

– Da, svi su spremni osim Marka Ćurića, koji od priprema nije sa nama. Svi su zdravi, svi su spremni da konkurišu za tim u nedelju.

Za kraj, trener Koković je iskoristio priliku da pozove navijače da se u što većem broju pojave na utakmici u nedelju.

– Želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve naše navijače da nam pomognu u nedelju, da nam daju vetar u leđu i da, nadam se uz njihovu podršku, ostvarimo pozitivan rezultat – zaključio je Koković.