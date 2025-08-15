"POTREBNA NAM JE PUNA MARAKANA I ENERGIJA S TRIBINA!" Mrkela pozvao navijače Crvene zvezde na Pafos

Sportski direktor fudbalera Crvene zvezde rekao je danas da je već prodato 15 hiljada ulaznica za meč protiv Pafosa, ali je istakao da je ekipi potrebna puna "Marakana" i energija sa tribina za najvažniju utakmicu kluba u sezoni.

M. Vukadinović

Crvena zvezda u utorak, 19. avgusta, od 21 čas, dočekuje Pafos u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

- Mislili smo u početku da je Pafos lakši protivnik, međutim nije tako. Pafos je ekipa koja je u usponu, prošle sezone je bila prvi put šampion u kiparskom šampionatu. U startnoj postavi imaju samo dva Kipranina, ostalo su stranci, u celom timu imaju ukupno četiri Kipranina, tako da su dobro selektirani, dobra ekipa, koja je pokazala u meču protiv Dinamo Kijeva da je bolja - rekao je Mrkela.

Apostrofirao je Mrkela da je Pafos oba puta savladao šampiona Ukrajine u mečevima trećeg kola kvalifikacija.

- Oni imaju veliki broj kvalitetnih igrača. Igraju dobar, dinamičan fudbal i imaju veliki broj talentovanih igrača. Rekao bih da su možda individualno bolji od Leha. Leh je složen i organizovan, a Pafos ima individualno bolje igrače i moraćemo da se pripremimo. Neka istorija nas je naučila da nema rezultata koji sigurno vodi dalje, tako da bi svaka pobeda bila zadovoljavajuća i dala bi nam veliku šansu da se kvalifikujemo dalje - naveo je sportski direktor "crveno-belih".

Mrkela očekuje ogromnu podršku sa tribina izabranicima Vladana Milojevića u utorak.

- Poseta u trećem kolu kvalifikacija je pokazala da je zvezdaška javnost prepoznala Crvenu zvezdu, da je prepoznala da u ovom trenutku imamo zaista snažan tim, da imamo tim sa dosta kvalitetnih igrača. Spoj iskustva i mladosti i da idemo da igramo na gol više. Mi smo prošli Leh uz veliku posetu na Marakani, a moram da kažem da nas sad čeka još zahtevniji protivnik i da će pomoć publike u toj utakmici biti neophodna. Već je otišlo dosta ulaznica, već je otišlo 15.000 karata, ali će nam na toj utakmici za prolaz na ovom stepenu takmičenju biti potrebna puna "Marakana", podrška i energija Marakane, koja je ne jednom bila odlučujući faktor na takvim utakmicama - zaključio je Mrkela.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“