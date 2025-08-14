Fudbal

STANKOVIĆU SE DRMA KLUPA: Čuveni trener kandidat da zameni Srbina u Spartaku

Časlav Vuković

14. 08. 2025. u 16:45

SPARTAK iz Moskve je loše počeo sezone i sve više se priča o smeni Dejana Stankovića, kao i o tome ko bi mogao da ga zameni.

FOTO: Profimedia

Naime, crveno-beli imaju samo četiri boda posle isto toliko odigranih utakmica i u seriji su od tri meča bez trijumfa. Cenu bi mogao da plati sprski stručnjak.

Kako se ističe "Sport Ekspres" kao kandidat da sedne na klupu tima sa "Lukol arene" u slučaju smene bivšeg trenera Crvene zvezde pominje Roberto Manćini.

Njegovi zastupnici su ga ponudili Moskovljanima. On je poslednji trenerski angažman imao na klupi reprezentacije Saudijske Arabije. Napustio je to mesto u oktobru 2024. godine.

Italijan ima iskustvo rada u Rusiji, pošto je u sezoni 2017/2018 vodio Zenit iz Sankt Peterburga.

Ovaj 60-godišnjak je bio još strateg Fiorentine, Lacija, Intera, Mančester sitija, Galatasaraja i reprezentacije Italije.

Takođe, ime Stivena Džerarda je u opticaju. Ostaje da se vidi šta će biti od svega ovoga, ali ništa će neće desiti dok god je Stanković na klupi ruskog velikana.

