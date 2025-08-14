KAKVI LJUDI! Evo šta će svaki fudbaler Čelsija da uradi sa po pola miliona dolara koje je dobio za svetsku titulu! Neverovatno!

Najnovije vesti iz sveta fudbala su koliko nestvarne, toliko i dirljive.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, svi fudbaleri Čelsija rešili su da novčane bonuse koje su dobili za osvajanje Svetskog klupskog prvenstva pokoe porodici tragično stradalog rivala iz Liverpula, Dioga Žote.

Prema pisanju „Atletika“, fudbaleri londonskih "plavaca" su oko 15,5 miliona dolara (po 500.000 hiljada po osobi) već prebacili na račun porodice preminulog igrača Liverpula.

Diogo Žota sa suprugom neposredno pred pogibiju / Foto: Instagram

Podsetimo, Žota (28) i njegov brat Andre Silva (25) poginuli su 3. jula u saobraćajnoj nesreći u španskoj provinciji Zamora. Automobil u kojem je portugalski reprezentativac bio sa svojim bratom sleteo je sa puta i zapalio se.







Andre Silva je od 2023. bio član Penafiela, a pre toga je igrao za Gondomar.

