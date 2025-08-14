KAKVI LJUDI! Evo šta će svaki fudbaler Čelsija da uradi sa po pola miliona dolara koje je dobio za svetsku titulu! Neverovatno!
Najnovije vesti iz sveta fudbala su koliko nestvarne, toliko i dirljive.
Naime, svi fudbaleri Čelsija rešili su da novčane bonuse koje su dobili za osvajanje Svetskog klupskog prvenstva pokoe porodici tragično stradalog rivala iz Liverpula, Dioga Žote.
Prema pisanju „Atletika“, fudbaleri londonskih "plavaca" su oko 15,5 miliona dolara (po 500.000 hiljada po osobi) već prebacili na račun porodice preminulog igrača Liverpula.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Podsetimo, Žota (28) i njegov brat Andre Silva (25) poginuli su 3. jula u saobraćajnoj nesreći u španskoj provinciji Zamora. Automobil u kojem je portugalski reprezentativac bio sa svojim bratom sleteo je sa puta i zapalio se.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Andre Silva je od 2023. bio član Penafiela, a pre toga je igrao za Gondomar.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
14. 08. 2025. u 12:13
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!
13. 08. 2025. u 19:44
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)