IZRAEL U TOTALNOJ NEVERICI! UEFA mu je ovo uradila usred najvećeg avgustovskog fudbalskog spektakla na svetu!

14. 08. 2025. u 12:39

UEFA, evropska kuća fudbala, šokirala je Izrael zbog onoga što je uradile pred i posle meča Superkupa Evrope.

Udine je bilo grad-domaćin meča u kome su se sastali osvajač Lige šampiona, Pari Sen Žermen, i osvajač Lige Evrope, Totenhem.

A pred tu utakmicu, potpuno neočekivano za mnoge, a najviše za izraelsku javnost, UEFA je razvila dva ogromna transparenta na terenu:

"Prestanite da ubijate decu"

i

"Prestanite da ubijate civile"

Uz to, po završetku meča, prvi čovek evropske kuće fudbala, Aleksander Čeferin, na pobedničkom postolju je bio sa dva deteta - u pitanju su Tala (12 godina) i Mohamed (9), deca izbeglice iz Gaze.

Oni su tu bili, kako je UEFA istakla, "da bi im se odala počast njihovoj hrabrosti, isceljenju i nadi".

A sam meč UEFA Superkupa - spektakularan!

Podsetimo, PSŽ je novu sezonu otvorio onako kako je zatvorio prošlu - trofejom. "Sveci" su u finalu Superkupa Evrope pobedili Totenhem nakon boljeg izvođenja penala. Posle 90 minuta nije bilo pobednika - 2:2.

Delovalo je da aktuelni šampion Evrope nije igrao onako kako zna i kako je navikao ljubitelje fudbala, ali i kad nije na maksimumu osvaja pehare. Tako je bilo i ove srede na "Bluenerdži" stadionu u Udinama. 

"Pevci" su do prednosti došli u 39. minutu preko Mikija van de Vena. To je ujedno bio i ishod prvo poluvremena.

Drugo je idealno počelo za izabranike Tomasa Franka. Igrao se 48. minut kad je novi kapiten Kristijan Romero povisio na 2:0. Tad se činilo da će Danac na klupi engleskog kluba debitovati trofejom, no tako nije mislio francuski velikan.

PSŽ se nije predavao, rezultat je smanjio zahvaljujući Li Kang-Inu koji je u 85. minutu savladao Gigljema Vikarija. 

Tu nije bio kraj uzbuđenjima, iako je delovalo da će uprkos primljenom pogotku klub iz Londona osvojiti prvi trofej u sezoni. Onda je na scenu je stupio Gonsalo Ramoš koji je u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena pogodio za izjednačenje i obezbedio izvođenje penala.

Klub iz glavnog grada Francuske je bio bolji u udarcima sa 11 metara. Precizni su bili Ramoš, Dembele, Li Kang-In i Nuno Mendeš čiji gol je rešio pobednika. Jedino je promašio Vitinja. Za Totenhem su pogađali Solanke, Bentakur i Pedro Poro, dok je udarac Van de Vena zaustavio Ševalije, a Tel je promašio ceo gol.

Podsetimo, za obe ekipe prvenstvo počinje za vikend. "Sveci" u nedelju od 20.45 gostuju Nantu, dok Totenhem u subotu od 16 časova dočekuje Barnli.

