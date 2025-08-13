Fudbal

VOJVODINA SVE JAČA: Novosađani doveli igrača iz Superlige Srbije

Новости онлине

13. 08. 2025. u 22:14

VOJVODINA je veoma dobro počela novu sezonu, ima tri pobede iz isto toliko utakmica u Superligi Srbije, a klub je odlučio da se dodatno pojača.

ВОЈВОДИНА СВЕ ЈАЧА: Новосађани довели играча из Суперлиге Србије

FOTO: FSS

Dres Novosađana zadužio je Milutin Vidosavljević koji je stigao iz kragujevčkog Radničkog i potpisao je ugovor do leta 2029. godine.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić nije krio zadovoljstvo zbog ovog transfera i zahvalio se Radničkom.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- Zahvaljujem se fudbalskom klubu Radnički 1923, ovo je nova istorija srpskog fudbala, a naš odnos ozbiljan temelj za budući razvoj fudbala, sporta i društvenog života Srbije – rekao je Zbiljić koji je i Vidosavljeviću poželeo mnogo pobeda i golova u dresu "stare dame".

Ovaj 24-godišnji vezista je zadužio dres sa brojem 55.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- To mi je omiljeni broj već dugi niz godina i ponosan sam što ću ga nositi i na dresu Vojvodine - istakao je Vidosavljević.

Njega je pre potpisao sačekao veliki broj dece sa dresovima i to ga je posebno oduševilo.

- Jako se lepo osećam i srećan sam i ispunjen pošto sam postao fudbaler Vojvodine. Prijatno sam iznenađen, neobičan doček, mnogo dečaka, u dresovima, kao da sam došao u Atletiko Madrid.

Otkrio je i kakvi su ciljevi Vojvodine.

- Borba za sam vrh i da ispunimo i cilj i izborimo plasman u Evropu.

Za kraj je imao poruku i za navijače.

- Sigurno da ću dati maksimum na svakom treningu i na svakoj utakmici. Očekujem ih u što većem broju i vidimo se na "Karađorđu" - zaključio je Vidosavljević.

Vojvodina će seriju pobeda u prvenstvu pokušati da nastavi u subotu kada u Novi Sad stiže Javor (20 sati).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!

DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!