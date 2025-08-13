VOJVODINA SVE JAČA: Novosađani doveli igrača iz Superlige Srbije

VOJVODINA je veoma dobro počela novu sezonu, ima tri pobede iz isto toliko utakmica u Superligi Srbije, a klub je odlučio da se dodatno pojača.

Dres Novosađana zadužio je Milutin Vidosavljević koji je stigao iz kragujevčkog Radničkog i potpisao je ugovor do leta 2029. godine.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić nije krio zadovoljstvo zbog ovog transfera i zahvalio se Radničkom.

- Zahvaljujem se fudbalskom klubu Radnički 1923, ovo je nova istorija srpskog fudbala, a naš odnos ozbiljan temelj za budući razvoj fudbala, sporta i društvenog života Srbije – rekao je Zbiljić koji je i Vidosavljeviću poželeo mnogo pobeda i golova u dresu "stare dame".

Ovaj 24-godišnji vezista je zadužio dres sa brojem 55.

- To mi je omiljeni broj već dugi niz godina i ponosan sam što ću ga nositi i na dresu Vojvodine - istakao je Vidosavljević.

Njega je pre potpisao sačekao veliki broj dece sa dresovima i to ga je posebno oduševilo.

- Jako se lepo osećam i srećan sam i ispunjen pošto sam postao fudbaler Vojvodine. Prijatno sam iznenađen, neobičan doček, mnogo dečaka, u dresovima, kao da sam došao u Atletiko Madrid.

Otkrio je i kakvi su ciljevi Vojvodine.

- Borba za sam vrh i da ispunimo i cilj i izborimo plasman u Evropu.

Za kraj je imao poruku i za navijače.

- Sigurno da ću dati maksimum na svakom treningu i na svakoj utakmici. Očekujem ih u što većem broju i vidimo se na "Karađorđu" - zaključio je Vidosavljević.

Vojvodina će seriju pobeda u prvenstvu pokušati da nastavi u subotu kada u Novi Sad stiže Javor (20 sati).

