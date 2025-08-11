Fudbal

ATLETIKO MADRID DOVEO ŠAMPIONA EVROPE: Letnji prelazni rok sve zanimljiviji

Новости онлине

11. 08. 2025. u 17:50

Dosadašnji fudbaler Napolija Đakomo Raspadori potpisao je petogodišnji ugovor sa Atletikom, saopštio je danas madridski klub.

АТЛЕТИКО МАДРИД ДОВЕО ШАМПИОНА ЕВРОПЕ: Летњи прелазни рок све занимљивији

FOTO: Tanjug/AP

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Atletiko platio obeštećenje klubu iz Napulja od oko 26 miliona evra sa bonusima.

Raspadori (25) je bio član Napolija od 2022. godine, a pre toga je igrao za Sasuolo. Za klub iz Napulja je odigrao 109 utakmica i postigao je 18 golova uz 10 asistencija, a sa Napolijem osvojio je dve titule u Seriji A.

Raspadori je sa selekcijom Italije 2021. godine osvojio Evropsko prvenstvo, a za nacionalni tim "azura" nastupio je na 40 mečeva i devet puta se upisao u listu strelaca.

