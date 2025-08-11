ATLETIKO MADRID DOVEO ŠAMPIONA EVROPE: Letnji prelazni rok sve zanimljiviji

Dosadašnji fudbaler Napolija Đakomo Raspadori potpisao je petogodišnji ugovor sa Atletikom, saopštio je danas madridski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Atletiko platio obeštećenje klubu iz Napulja od oko 26 miliona evra sa bonusima.

Raspadori (25) je bio član Napolija od 2022. godine, a pre toga je igrao za Sasuolo. Za klub iz Napulja je odigrao 109 utakmica i postigao je 18 golova uz 10 asistencija, a sa Napolijem osvojio je dve titule u Seriji A.

