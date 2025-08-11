NEĆETE NIKADA POGODITI: Matju Valbuena i dalje igra fudbal, evo za koga je sad potpisao!
Nekadašnji francuski fudbalski reprezentativac Metju Valbuena ima novi klub.
Naime, on će naredne sezone igrati za B tim Olimpijakosa, saopštili su danas atinski crveno-beli.
Valbuena (40) je igrao za prvi tim Olimpijakosa od 2019. do 2023. godine, a sa klubom iz Pireja osvojio je tri titule prvaka Grčke i jedan nacionalni Kup.
Francuski fudbaler je u karijeri igrao i za Liburn, Olimpik Marsej, Dinamo iz Moskve, Olimpik Lion, Fenerbahče, Apolon Limasol i Kaliteu iz Atine.
Valbuena je za reprezentaciju Francuske od 2010. do 2015. odigrao 52 meča i postigao je osam golova.
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija
ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).
11. 08. 2025. u 12:16
CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina
HRVATSKA još uvek slavi zločinačku akciju "Oluja" tokom koje je proterano više od 200.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta, a toj histeriji pridružili su se i navijači Hajduka, "Torcida Split". No, ustaški pir koji su priredili uz novi skandal, paljenje srpskih trobojki, na kraju im se obio o glavu - jer se saznalo odakle im te zastave...
11. 08. 2025. u 16:04
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)