NEĆETE NIKADA POGODITI: Matju Valbuena i dalje igra fudbal, evo za koga je sad potpisao!

11. 08. 2025. u 17:25

Nekadašnji francuski fudbalski reprezentativac Metju Valbuena ima novi klub.

Naime, on će naredne sezone igrati za B tim Olimpijakosa, saopštili su danas atinski crveno-beli.

Valbuena (40) je igrao za prvi tim Olimpijakosa od 2019. do 2023. godine, a sa klubom iz Pireja osvojio je tri titule prvaka Grčke i jedan nacionalni Kup.

Francuski fudbaler je u karijeri igrao i za Liburn, Olimpik Marsej, Dinamo iz Moskve, Olimpik Lion, Fenerbahče, Apolon Limasol i Kaliteu iz Atine.

Valbuena je za reprezentaciju Francuske od 2010. do 2015. odigrao 52 meča i postigao je osam golova.

