"ZA DEJANA STANKOVIĆA ĆEMO..." Kapiten Spartaka iznenadio Rusiju posle serije šokantnih rezultata

OZBILjNO se drma klupa Dejanu Stankoviću u moskovskom Spartaku. Crveno-beli su loše počeli sezonu, ali kapitem tima Aleksandr Maksimenko veruje srpskom stručnjaku.

Ekipa iz glavnog grada Rusije posle četiri kola u tamošnjem prvenstvu ima samo četiri boda.

- Tim je spreman da se bori za Stankovića. Izaći ćemo na teren i pokušećmo da popravimo situaciju - rekao je Maksimenko za "Sport24".

Spartak narednu utakmicu igra 12. avgusta kao domaćin protiv Dinama iz Mahačkale i to je idealna prilika za izlazak iz krize.

