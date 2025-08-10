"VAŽNO JE DA STADION BUDE PUN": Legenda Crvene zvezde zove navijače na utakmicu protiv Leha
NEKADAŠNjI fudbaler Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon izjavio je da očekuje pun stadion na revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha.
Legenda crveno-belih je istakla da veruje da će izabranici Vladana Milojevića imati veliku podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".
- Mislim da je prethodna utakmica protiv Leha bila izvanredna, kao i da je Crvena zvezda igrala izvanredno. Tim zaslužuje da se napuni stadion u revanšu, jer su stvarno pokazali da mogu da igraju ozbiljne utakmice i mislim će u Beogradu isto biti odličan meč - rekao je Petrović, a preneo zvanični sajt Zvezde.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Četvrta Zvezdina zvezda veruje da fudbalere šampiona Srbije u utorak očekuje sjajna atmosfera.
- Dosta igrača nikad nije igralo pred punom Marakanom, njima će naročito značiti pun stadion i da osete tu atmosferu koju su neki igrači već doživeli. Važno je da stadion bude pun.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Prisetio se utakmice protiv Stal Mjeleca.
- Sećam se te utakmice. Stal je imao istaknute reprezentativce Poljske koji su igrali u timu. Pobedili smo ih u Beogradu 2:1, a tamo je bilo 0:1. Vrlo teška utakmica, igrao je Lato, dosta reprezentativaca Poljske je igralo u Stalu.
Osvrnuo se potom na prvi meč u Poljskoj koji je Zvezda dobila sa 3:1.
- Nije bitan tu jedan igrač, ceo tim mora da se zalaže i bori kao što su to činili u prvoj utakmici u Poljskoj tokom svih 90 minuta. Imaju prednost od dva gola, ali ne smeju da se uspavaju, mislim da moraju da daju sve od sebe i da ne potcene protivnika ni jednog trenutka - zaključio je Petrović.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - KIPAR: Neverovatna utakmica Pešićevih "orlova"!
10. 08. 2025. u 15:51 >> 17:30
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)