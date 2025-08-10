"VAŽNO JE DA STADION BUDE PUN": Legenda Crvene zvezde zove navijače na utakmicu protiv Leha

NEKADAŠNjI fudbaler Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon izjavio je da očekuje pun stadion na revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha.

FOTO: FK Crvena zvezda

Legenda crveno-belih je istakla da veruje da će izabranici Vladana Milojevića imati veliku podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".

- Mislim da je prethodna utakmica protiv Leha bila izvanredna, kao i da je Crvena zvezda igrala izvanredno. Tim zaslužuje da se napuni stadion u revanšu, jer su stvarno pokazali da mogu da igraju ozbiljne utakmice i mislim će u Beogradu isto biti odličan meč - rekao je Petrović, a preneo zvanični sajt Zvezde.

Četvrta Zvezdina zvezda veruje da fudbalere šampiona Srbije u utorak očekuje sjajna atmosfera.

- Dosta igrača nikad nije igralo pred punom Marakanom, njima će naročito značiti pun stadion i da osete tu atmosferu koju su neki igrači već doživeli. Važno je da stadion bude pun.

Prisetio se utakmice protiv Stal Mjeleca.

- Sećam se te utakmice. Stal je imao istaknute reprezentativce Poljske koji su igrali u timu. Pobedili smo ih u Beogradu 2:1, a tamo je bilo 0:1. Vrlo teška utakmica, igrao je Lato, dosta reprezentativaca Poljske je igralo u Stalu.

Osvrnuo se potom na prvi meč u Poljskoj koji je Zvezda dobila sa 3:1.

- Nije bitan tu jedan igrač, ceo tim mora da se zalaže i bori kao što su to činili u prvoj utakmici u Poljskoj tokom svih 90 minuta. Imaju prednost od dva gola, ali ne smeju da se uspavaju, mislim da moraju da daju sve od sebe i da ne potcene protivnika ni jednog trenutka - zaključio je Petrović.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“