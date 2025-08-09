CRVENO-BELI BISERI: Crvena zvezda meč protiv TSC-a završila sa prosekom tima od 21 godine

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali ekipu TSC sa 1:0 u okviru četvrtog kola domaćeg prvenstva na stadionu “Rajko Mitić”.

FOTO: M. Vukadinović

Tim Vladana Milojevića je meč počeo sa čak šest fudbalera koji su ponikli u Zvezdinoj Omladinskoj školi, a prosek starosti tima na ovom meču je iznosio 22.8 godina, a na kraju susreta 21.09 godina.

Šef stručnog štaba Vladan Milojević se od prvog minuta duela sa ekipom iz Bačke Topole odlučio za sledeći sastav: Omri Glazer, Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Vasilije Kostov, Jovan Šljivić, Šavi Babika, Piter Olanjinka i Aleksandar Katai. Time dolazimo do podatka da je prosečna starost tima iznosila 22.8 godina.

Ako se osvrnemo samo na startnih 11, najiskusniji u ekipi je bio Aleksandar Katai, koji je rođen 1991. godine, a najmlađi sedamnaestogodišnjak Vasilije Kostov iz generacije igrača rođenih 2008. godine. Čak šest momaka iz akademije Crvene zvezde se našlo na terenu od prvog minuta, a među njima su Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov i Jovan Šljivić.

Šansu sa klupe su dobili još Felisio Milson, Vladimir Lučić, Jegor Prucev i Aleksa Damjanović, koji je bio i najmlađi igrač na utakmici s obzirom na to da je rođen u decembru 2008. godine. Ovim je prosek starosti tima na kraju meča iznosio 21.09 godina.

Takođe, Zvezda poziva sve zvezdaše da podrže fudbalere crveno-belih i na utakmici protiv Leha u utorak 12. avgusta od 21 sat.