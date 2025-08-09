CRVENO-BELI BISERI: Crvena zvezda meč protiv TSC-a završila sa prosekom tima od 21 godine
Fudbaleri Crvene zvezde su savladali ekipu TSC sa 1:0 u okviru četvrtog kola domaćeg prvenstva na stadionu “Rajko Mitić”.
Tim Vladana Milojevića je meč počeo sa čak šest fudbalera koji su ponikli u Zvezdinoj Omladinskoj školi, a prosek starosti tima na ovom meču je iznosio 22.8 godina, a na kraju susreta 21.09 godina.
Šef stručnog štaba Vladan Milojević se od prvog minuta duela sa ekipom iz Bačke Topole odlučio za sledeći sastav: Omri Glazer, Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Vasilije Kostov, Jovan Šljivić, Šavi Babika, Piter Olanjinka i Aleksandar Katai. Time dolazimo do podatka da je prosečna starost tima iznosila 22.8 godina.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Ako se osvrnemo samo na startnih 11, najiskusniji u ekipi je bio Aleksandar Katai, koji je rođen 1991. godine, a najmlađi sedamnaestogodišnjak Vasilije Kostov iz generacije igrača rođenih 2008. godine. Čak šest momaka iz akademije Crvene zvezde se našlo na terenu od prvog minuta, a među njima su Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov i Jovan Šljivić.
Šansu sa klupe su dobili još Felisio Milson, Vladimir Lučić, Jegor Prucev i Aleksa Damjanović, koji je bio i najmlađi igrač na utakmici s obzirom na to da je rođen u decembru 2008. godine. Ovim je prosek starosti tima na kraju meča iznosio 21.09 godina.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Takođe, Zvezda poziva sve zvezdaše da podrže fudbalere crveno-belih i na utakmici protiv Leha u utorak 12. avgusta od 21 sat.
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)