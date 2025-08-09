MANČESTER JUNAJTED SE NE ŠALI! Slovenac potpisao: Vreme je da ponovo osvajamo trofeje

Slovenački fudbaler Benjamin Šeško novi je igrač Mančester junajteda, saopštio je danas engleski klub.

Foto: EPA-EFE/Filip Singer

Šeško (22) je sa Junajtedom potpisao ugovor do juna 2030. godine. On je u Mančester došao za 76,5 miliona evra, plus još 8,5 miliona kroz bonuse, prenosi Bi-Bi-Si.

- Istorija Mančester junajteda je veoma posebna, ali ono što me zaista uzbuđuje je budućnost. Kada smo razgovarali o projektu, bilo je jasno da je sve spremno da ovaj tim nastavi da raste i da se uskoro ponovo da se takmiči za najveće trofeje. Od trenutka kada sam stigao, mogao sam da osetim pozitivnu energiju i porodičnu atmosferu koju je klub stvorio. To je očigledno savršeno mesto da dostignem svoj maksimalni nivo i ispunim sve svoje ambicije, rekao je Šeško za sajt kluba.

Slovenački fudbaler je prošle sezone u dresu Lajpciga upisao 21 gol i šest asistencija na 45 utakmica u svim takmičenjima.

Šeško je najmlađi debitant reprezentacije Slovenije, za koju je odigrao 41 meč i postigao 16 golova.

Junajted je ovog leta potrošio 150 miliona evra na dovođenje Mateusa Kunje i Brajana Embeuma.

Mančester će 17. avgusta dočekati Arsenal u prvom kolu Premijer lige.

