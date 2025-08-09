MANČESTER JUNAJTED SE NE ŠALI! Slovenac potpisao: Vreme je da ponovo osvajamo trofeje
Slovenački fudbaler Benjamin Šeško novi je igrač Mančester junajteda, saopštio je danas engleski klub.
Šeško (22) je sa Junajtedom potpisao ugovor do juna 2030. godine. On je u Mančester došao za 76,5 miliona evra, plus još 8,5 miliona kroz bonuse, prenosi Bi-Bi-Si.
- Istorija Mančester junajteda je veoma posebna, ali ono što me zaista uzbuđuje je budućnost. Kada smo razgovarali o projektu, bilo je jasno da je sve spremno da ovaj tim nastavi da raste i da se uskoro ponovo da se takmiči za najveće trofeje. Od trenutka kada sam stigao, mogao sam da osetim pozitivnu energiju i porodičnu atmosferu koju je klub stvorio. To je očigledno savršeno mesto da dostignem svoj maksimalni nivo i ispunim sve svoje ambicije, rekao je Šeško za sajt kluba.
Slovenački fudbaler je prošle sezone u dresu Lajpciga upisao 21 gol i šest asistencija na 45 utakmica u svim takmičenjima.
Šeško je najmlađi debitant reprezentacije Slovenije, za koju je odigrao 41 meč i postigao 16 golova.
Junajted je ovog leta potrošio 150 miliona evra na dovođenje Mateusa Kunje i Brajana Embeuma.
Mančester će 17. avgusta dočekati Arsenal u prvom kolu Premijer lige.
