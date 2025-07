VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: Selektor otišao, odabran novi!

Najnovije vesti iz Srbije koje se tiču fudbala, prilično su odjeknule u ovdašnjoj sportskoj javnosti.

FOTO: FSS/Printskrin

Na sednici Odbora za hitna pitanja, održanoj u utorak 15. jula u Beogradu, doneta je odluka o imenovanju novog selektora mlade reprezentacije Srbije.

Kao što su "Novosti" i najavile, počev od 1. avgusta 2025, do završetka Evropskog prvenstva 2027, generaciju srpskih fudbalera do 21 godine vodiće Zoran Mirković.

„Zoran Mirković je kao igrač bio simbol profesionalizma, hrabrosti i autoriteta. Angažovali smo trenera i lidera koji uživa ogroman ugled u svetu fudbala, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Njegova doslednost, znanje i odnos prema reprezentaciji u periodu kada je nosio dres sa nacionalnim grbom ostavili su dubok trag i zato verujemo da će upravo on biti važan stub u narednom ciklusu priprema mlade reprezentacije pred jedan od najvažnijih turnira u istoriji srpskog fudbala. Verujemo u Mirkovića i njegov stručni štab, verujemo u ove momke”, rekao je generalni sekretar Branko Radujko i podsetio da smo kao domaćini finalnog turnira oslobođeni kvalifikacija što selektoru i igračima pruža jedinstvenu priliku da svaki slobodan termin iskoriste na najkvalitetniji način – kroz pripremne utakmice visokog nivoa:

Angažman Zorana Mirkovića predstavlja važan korak u pravcu stabilizacije i postavljanja jasnih standarda u mlađim reprezentativnim selekcijama, koji se ne odnose samo na rezultat, već i na način kako se do tog rezultata dolazi.

„Velika mi je čast, ali pre svega odgovornost, što se vraćam u Fudbalski savez Srbije u ovako važnom trenutku za naš fudbal. Kao neko ko je proveo veći deo života u reprezentativnom dresu, svesno prihvatam novu ulogu sa maksimalnom posvećenošću i verom u potencijal koji imamo. Naš cilj je jasan, želimo da formiramo tim koji će ne samo odgovoriti izazovima Evropskog prvenstva, već i ostaviti trag koji će služiti kao osnova za budućnost. Pratićemo svakog igrača, svaku utakmicu i raditi svakodnevno kako bismo u svakom trenutku znali ko zaslužuje mesto u nacionalnom timu. Zahvalan sam na poverenju i verujem da ćemo kao tim doneti energiju, znanje i mir koji su neophodni za vrhunski rezultat”, rekao je novi selektor mlade reprezentacije.

Zoran Bata Mirković / Foto: Promo

On je otkrio šta je presudno uticalo da prihvati ponudu Fudbalskog saveza Srbije:

„Razgovarajući sa ljudima iz Saveza, čuo sam jednu zdravu i iskrenu priču, drugačiju od svih prethodnih. Priču koja me je motivisala da se ozbiljno posvetim mladim igračima, njihovom razvoju i usmeravanju ka najvišem nivou. Osetio sam ne samo nameru, već i konkretnu volju i punu podršku da se ovom poslu pristupi profesionalno, studiozno i dugoročno. To je ono što me je pokrenulo – jer ako ne verujete u ljude sa kojima radite i u sistem koji gradite, onda to nije fudbal, to je samo forma. Mlada reprezentacija mora da bude više od selekcije – ona mora da bude most ka „A“ timu, mesto gde se uči odgovornost, odnos prema dresu, takmičarska kultura i poštovanje prema reprezentaciji. Ako to uspemo da izgradimo, rezultati će doći kao posledica, a ne kao slučajnost.“

Debi na funkciji stratega generacije srpskih igrača do 21 godine, Zorana Mirkovića očekuje 8. septembra u Lorijenu protiv mlade reprezentacije Francuske.

Zoran "Bata" Mirković - biografija

Zoran Mirković rođen je 21. septembra 1971. godine u Beogradu. Fudbalsku afirmaciju stekao je u FK Rad, pre nego što je 1993. obukao dres Partizana. Tokom dva mandata u crno-belom dresu, odigrao je više od 120 utakmica i osvojio tri šampionske titule i jedan nacionalni kup.

Mirkovićeva međunarodna karijera vodila ga je u Atalantu, a potom i u Juventus, s kojim je 1999. godine osvojio UEFA Intertoto kup. Sledeće tri godine proveo je u turskom Fenerbahčeu, gde je takođe upisao titulu šampiona Turske, pre nego što je završio igračku karijeru povratkom u Partizan 2006. godine.

Za reprezentaciju SR Jugoslavije i kasnije Srbije i Crne Gore nastupao je 59 puta, uključujući i učešće na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Zoran "Bata" Mirković, novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije / FOTO: M. Vukadinović

Po završetku igračke karijere, Mirković je ostao u fudbalu kao trener i funkcioner. Bio je trener Sinđelića i pomoćnik selektora Crne Gore Ljubiše Tumbakovića, a zatim i šef stručnog štaba Partizana tokom 2018. i 2019. godine. Pored toga, obavljao je funkcije potpredsednika FK Partizan zaduženog za sportska pitanja, kao i direktora mlade i A reprezentacije Srbije u periodu kada je naš tim do 21 godine pod vođstvom selektora Miroslava Đukića osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Holandiji 2007. godine.

"Prepoznatljiv po borbenosti na terenu, ali i po smirenosti, doslednosti i profesionalnom odnosu van njega, Zoran Mirković je idealno rešenje za stratega generacije od koje se očekuje da dostojno reprezentuje Srbiju na završnom turniru Evropskog prvenstva 2027. godine", ističu u Savezu.

