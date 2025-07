"NE RAZMIŠLJAMO O PARTIZANU": Trener Železničara Radomir Koković spreman za novu sezonu

Trener Železničara Radomir Koković obratio se novinarima pre povratka u Srbiju i posle utakmice koju su njegovi igrači igrači odigrali u Sloveniji sa ekipom NK Radomlje.

Posle dve nedelje priprema u Sloveniji, ekipa se vraća za Pančevo. Vaši utisci?– Da, imali smo intervju pre 14 dana, ne mogu da verujem da je toliko vremena prošlo, ali ako saberem sve utiske, mislim da smo obavili posao zbog kog smo i došli ovde. Iskreno, zaželeo sam se Srbije i kuće, i jedva čekamo da sutra krenemo nazad.Železničar je odigrao pet kontrolnih mečeva.– Zadovoljan sam urađenim. Pre svega, mislim da se video taj transfer sa onoga što smo radili na treninzima na utakmice – u jednoj dobroj meri. Time mogu da budem zadovoljan. Naravno, rezultati u pripremama nikada nisu bili prioritet, barem meni kao treneru. U fokusu mi je stvaranje timske hemije, igre i opšte podizanje kvaliteta igre u svim fazama. Rezultat zna da zavara, posebno tokom priprema – kada se pobedi, sve je sjajno, a kada se izgubi, ništa ne valja. Uvek se trudim da to sagledam šire, nezavisno od rezultata – analiziram kvalitet igre. Mislim da smo tokom dve nedelje u Sloveniji kontinuirano podizali nivo igre i trenutno se nalazimo tamo gde sam se nadao da ćemo biti pre početka priprema. Tako da mogu slobodno da kažem da prilično spremni ulazimo u takmičarski mikrociklus pred prvo kolo.U tih pet mečeva bilo je prilično ozbiljnih ekipa – NOA, šampion Jermenije, Radomlje iz Slovenije, UTA iz Rumunije…

– Da, ja sam insistirao da igramo protiv što jačih protivnika, da bismo se navikli na veću brzinu i intenzitet igre. Kuriozitet je što su i NOA i UTA protiv nas igrali generalne probe, što znači da su bili u vrhuncu forme, a nama su to bile prve dve utakmice. Bili su fizički na višem nivou. Međutim, ja sam zadovoljan kako smo odradili te utakmice, kao i današnju protiv Radomlja – ozbiljnog protivnika, što smo znali iz analize. Igrali su prošle nedelje sa Dinamom 2:2, pružili dobru partiju i protiv Hajduka. Drago mi je da smo imali tako dobar test i pobedu, koja je važna za samopouzdanje i stvaranje dobrog momentuma pred prvenstvo.



Ekipa Železničara će verovatno biti jedna od najmlađih u Superligi, ako ne i najmlađa?– Danas smo na generalnoj probi igrali sa timom čiji je prosek godina bio oko 22,5. To pokazuje hrabrost kluba u viziji da razvijamo mlade igrače. Ponosan sam na koncept koji smo sproveli. Ne bežimo od odgovornosti, a jedan od ciljeva je, pored rezultata, i razvoj što većeg broja mladih igrača, kako bi klub u budućnosti bio stabilan i samoodrživ.Kada govorimo o mladima, kako gledate na pravilo o dva bonus igrača? Da li to otežava selekciju tima?– Teško je, jer smo uslovljeni pravilom da moramo imati dva bonusa u startnoj postavi. Meni se to pravilo ne dopada jer sam protiv uslovljavanja. Ako je mlad igrač kvalitetan, on treba da igra zbog svojih kvaliteta, ne zato što to pravilo nalaže. Ali, pošto su takva pravila, prilagođavamo se i izvlačimo maksimum.Deluje da ste mladim igračima usadili hrabrost – ne plaše se da pogreše, da pokušaju. Kako to komentarišete?– Da, na tome insistiram. Greška je sastavni deo fudbala. Ako greška dolazi iz onoga što treniramo, ona nije problem – čak ih ohrabrujem da rizikuju i igraju pod pritiskom.Odigrali ste pet vrlo intenzivnih mečeva, bilo je grubih provera. Kakvo je stanje sa povredama?– Bile su grube provere, ali to nam je trebalo. Mladi igrači moraju da prođu kroz takve mečeve, kroz kontakt, takmičenje. To je deo sazrevanja. Što se tiče povreda, imamo nekoliko lakših, ništa ozbiljno. Danas smo iz predostrožnosti poštedeli neke igrače. Verujem da ćemo za prvo kolo imati kompletan tim.Pripreme su završene, dolazi sezona, prvi rival – Partizan. Da li ste već krenuli sa pripremom te utakmice?– Ne, još uvek nismo. Fokusirani smo trenutno na nas i naše principe igre. Imaćemo celu nedelju za pripremu meča sa Partizanom. Drago mi je što igramo sa tako velikim klubom odmah, to je prilika da se stadion napuni. Uzbuđen sam i jedva čekam tu utakmicu.Pauza između sezona nikada nije bila kraća. Koliko je bilo teško spremiti tim u tako kratkom vremenu?– Pauza jeste bila kratka, ali dovoljna da se igrači isključe iz rutine i malo odmore. Totalni odmor od nedelju dana je sasvim racionalan. Mislim da smo imali dovoljno vremena da se spremimo za pripreme.Nova sezona, novi format – četiri tima direktno ispadaju, dva kroz baraž. Šta očekujete?Očekujem veoma neizvesnu i tešku sezonu. Trudićemo se da okolnosti ne utiču na nas, da se držimo svojih principa, verujemo u ono što radimo i ne izgubimo identitet tokom sezone.Na kraju, pre utakmice ste imali emotivan trenutak – podrška za povređenog Marka Ćurića. Kako to komentarišete?– Lep gest. Pokazali su da su pravi saigrači. Ćure je srce i duša ovog tima, sve nas je potresla njegova povreda. Verujem da će se vratiti jači, poznajući njegov karakter. A mi ćemo dati sve od sebe da mu period oporavka bude lakši – počevši od meča sa Partizanom.Poruka za navijače?– Da dođu da nas podrže, da veruju u nas. Mi ćemo biti hrabri, svoji, i pokušati da u svakoj utakmici nametnemo svoj stil igre i identitet.