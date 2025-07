KO BI OVO OČEKIVAO! Rasim LJajić otkrio: Niko u Partizanu nema platu preko...

Fudbaleri Partizana u četvrtak gostuju AEK-u Larnaki u prvom meču u okviru 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Svoja očekivanja pred duel na Kipru izneo je prvi čovek crno-belih Rasim Ljajić.

- Nama je dvomeč sa Kipranima u ovom trenutku najvažniji. Na takvim utakmicama se rađaju veliki igrači. Heroji ne izlaze iz malih utakimica - rekao je Ljajić u podkastu „2x45“ na Jutjub kanalu Mocart TV.

Partizan je doveo nekolicinu pojačanja ovog leta.

- Za prvo kolo sigurno je to – to. Čak i da dovedemo nekog, nerealno je da počne utakmicu u četvrtak. Sa pojačanjima nismo završili, ako ih bude adekvatnih. Svi na ulici me pitaju šta je sa pojačanjima, kad ćete ih dovesti, što niste ovoga... Mnogo je lako kad se posmatra s tribina ili ispija kafa. Dugo sam u fudbalu i čini mi se da nikad nije bio prelazni rok sa siromašnijom ponudom. Obično se to dešava u januaru, na to smo se navikli, ali da letnji bude oskudan što se ponude igrače tiče je – neverovatno. Nije da možemo da se rasipamo i plaćamo sve, ali prvi ograničavajući faktor, ne samo za Partizan, već za sve klubove je siromašna ponuda domaćih, igrača iz regiona i iz Evrope.

Ljajić je otkrio da nijedan fudbaler Parnog valjka nema veću mesečnu platu od 20.000 evra.

- Kad smo došli, godišnji budžet je bio 22.000.000 evra, a sad će, sa uštedama biti sigurno ispod 20.000.000 evra. Kazaću vam i to da više nema plate veće od 20.000 evra mesečno! Voleo bih da dovedem špica koji daje 18 ili 20 golova po sezoni, da ga platim 100.000 evra. Odakle? Nemate priliv novca koji je osiguran. Imate od transfera, sponzora, države koja daje za trenutne probleme, pre svega za monitoring, ali nemate mesečno izvestan prihod da u početku godine planirate šta ćete platiti. Nije da neko neće, nego – odakle? Mora da se zaradi. Kad stanemo na noge, napravimo rezultat, onda će se plate povećati i na 50.000 evra, nije problem.