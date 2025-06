SRBIN "MALTRETIRAO" REAL MADRID! Sergej Milinković Savić zablistao na Svetskom klupskom prvenstvu, neviđena drama u sudijskoj nadoknadi!

Svetsko prvenstvo za klubove (engl. FIFA Club World Cup 2025) igra se u Americi, a fantastičnu utakmicu Real Madrid - Al Hilal dobrim delom je obeležio i srpski fudbaler, Sergej Milinković Savić.

Aleksandar Mitrović je u poslednji tren otpao sa spiska učesnika ovog meča, pa je "SMS" ostao jedini Srbin "u igri".

A igrao je maestralno.

Istina, konačni rezultat 1:1 (i odbranjeni penal u 92. minutu) ne pokazuje sam po sebi koliko je briljirao srpski as, jer se nije upisao u strelce niti bio asistent, ali je od prvog momenta bio jedan od glavnih aktera na terenu.

Prvu pravu priliku upravo je on imao, i to posle uvodnog (u nizu) dobijenih skok-duela, pa u nastavku akcije oštrog šuta sa distance koji je Realov golman Tibo Kurtoa ne baš lako zaustavio.

Sergej Milinković Savić je i u nastavku pokazao koliko mu prija uloga koju mu je dao njegov nekadašnji strateg iz Lacija, Simone Inzagi, koji je posle učešća s Interom u finalu Lige šampiona preuzeo saudijskog giganta i "naredniku", kako glasi Srbinov nadimak iz italijanskog fudbala, dao potpunu slobodu u napadačkim akcijama.

Iskusan, a fudbalski "namazan", lako je SMS izlazio na kraj sa Realovim vezistima koji i sami imaju novog trenera, Ćabija Alonsa. On je odmah u startnu postavu uvrstio dva nova defanzivca, Hujsena i Trenta Aleksander-Arnolda, ali ni oni nisu imali rešenja kada bi Srbin rešio da se poigra sa njima, kao u finišu prvog poluvremena.

Tada je samo nekoliko centimetara delilo Al Hilal od pogotka posle maestralnog Sergejevog proigravanja Al Davsarija:

Mreže su se, neposredno pre toga, dvaput zatresle.

U jeku inicijative kluba iz Saudijske Arabije (koji je u prvom poluvremenu imao čak 101šuteva, a i 55% vremena loptu u svom posedu, kontra Alonsove ekipe donela je Realu prednost: Rodrigo je fantastičnom preciznošću proigrao 21-godišnjeg Gonzala Garsiju koji je postigao gol za 1:0 u 34. minutu.

Pet minuta kasnije krajnje neoprezan je u Realovom šesneastercu bio Asensio, oborišvi rukama Markosa Leonarda, što je Ruben Neves iskorstio da iz penala poravna rezultat.

Sa tim rezultatom se i ušlo u drugo poluvreme, u kome je Alonso rešio da pokaže da to što su Realove krune skinuli u sezoni za nama, ne znači da su se stare ambicije promenile. A one su bile i ostale - da se osvoji "sve živo".

Uvođenje mladog Turčina, Arde Gulera, "poguralo" je Madriđane, baš kao i Trentovo "pomeranje" ka veznom redu, što je dovelo do uvodne inicijative (i dve velike šanse) za "kraljeviće". Guler je, naime, pogodio prečku, a u nastavku te akcije strelac vodećeg gola za Real video kako mu golman Bono na gol-liniji zaustavlja udarac za 2:1.

Mogao je da povede potom i saudijski tim, usled greške rivala u njegovom kaznenom prostoru, no Markus Leonardo je tada rešio da, umesto smireno, sa ivice peterca, osmisli kako da matira Kurtou, vidi koliko snažno može da šutira (što je izveo "nebu pod oblake"). Isti igrač je istu metu "pogodio" u 72. minutu, ovoga puta u neočekivanoj šansi sa ivice kaznenog prostora, posle kiksa Madriđana...

Za to vreme, jedini Srbin na terenu je polako počeo da menja dotadašnju ulogu. "Sveže noge" u suparničkoj ekipi, a pojačan vezni red "kraljevića", naterao je Sergeja da se više posveti defanzivnim poslovima, kao i klasičnom "iznošenju" lopte što je nastavio da radi odlično. Ipak, po izuzetno vrućem vremenu, a temperatura je tek pred kraj meča pala na 31 stepen, umor je stizao i Milinkovića Savića i ostale aktere, pa su izostale nove bravuvre i SMS-a, i drugih učesnika meča u Majamiju. Osim jedne sudijske...

Jer, meč je i u završnici bio zanimljiv.

Više nego zanimljiv.

Najpre jer je, uz ovacije publike, ušao u igru najtrofejniji igrač Reala, Luka Modrić koji se posle ovog turnira oprašta od madridskog velikana i prelazi u AC Milan, a onda i zbog situacije pred sam kraj.

Tada je, gradeći poziciju na rubu sopstvenog kaznenog prostora, Al Hilaltov Alkatani podigao ruku i, potpuno neohotice, udario po licu Frana Garsiju, kome je raskvario usnu. Na VAR intervenciju sudija iz Argentine, Teljo, pogledao je i sam video-snimak i rešio da dodeli penal Realu.

Ali, bivši golman Realovog gradskog rivala Atletika, Bono, odbranio je penal Valverdeu, na oduševljenje i Sergeja, i ostalih igrača saudijskog kluba, kao i njihovih brojnih navijača na tribinama (na kojima su, ipak, sasvim očekivano - bili "nadjačani" u brojnošću pristalicama najtrofejnijeg kluba na svetu).

Tako je spuštena zavesa na izuzetno zanimljiv uvodni meč u grupi u kojoj su još i Pačuka (Meksiko), te Salcburg (Austrija).

"Novosti" vas podsećaju na deset stvari koje o ovom takmičenju, potpuno renoviranom u odnosu na prethodna izdanja, treba znati:

1.) Kada se igra?

Svetsko klupsko prvenstvo, prvo u novom formatu, sa 32 kluba, održava se u Americi od 14. juna do 13. jula.

2.) Svetsko klupsko prvenstvo 2025 - sistem takmičenja

Pomenuta 32 kluba su podeljena u osam grupa. Svaki tim će odigrati po tri meča (sa rivalima iz grupe), a potom po dve najbolje ekipe idu dalje. Odmah posle takmičenja po grupama kreće nokaut faza, počev od osmine finala pa sve do finala (nema meča za treće mesto).

3.) Koji su termini utakmica?

Ima ih "raznih", ali najčešće će to biti (gledano iz naše perspektive, po ovdašnjem, srednjeevropskm vremenu) u ritmu "prvi meč u 18 časova, drugi u 21, treći u ponoć, četvrti tri sata iza ponoći". Ima i malih odstupanja, ali, generalno, to bi bilo to.

4.) Ko su učesnici, kako izgledaju grupe?



Učesnici Svetskog klupskog prvenstva su:

Grupa A : Palmeiras (Brazil), Porto (Portugal), Al Ahli (Egipat), Inter Majami (SAD);

: Palmeiras (Brazil), Porto (Portugal), Al Ahli (Egipat), Inter Majami (SAD); Grupa B : Pari Sen Žermen (Francuska), Atletiko Madrid (Španija), Botafogo (Brazil), Sijetl (SAD);

: Pari Sen Žermen (Francuska), Atletiko Madrid (Španija), Botafogo (Brazil), Sijetl (SAD); Grupa C : Bajern (Nemačka), Benfika (Portugal), Boka Juniors (Argentina), Oklend Siti (Novi Zeland);

: Bajern (Nemačka), Benfika (Portugal), Boka Juniors (Argentina), Oklend Siti (Novi Zeland); Grupa D : Flamengo (Brazil), Čelsi (Engleska), Leon (Meksiko), Esperans (Tunis);

: Flamengo (Brazil), Čelsi (Engleska), Leon (Meksiko), Esperans (Tunis); Grupa E : River Plata (Argentina), Urava (Japan), Inter (Italija), Monterej (Meksiko);

: River Plata (Argentina), Urava (Japan), Inter (Italija), Monterej (Meksiko); Grupa F : Fluminense (Brazil), Borusija Dortmund (Nemačka), Ulsan (Južna Koreja), Mamelodi Sandauns (Južna Afrika);

: Fluminense (Brazil), Borusija Dortmund (Nemačka), Ulsan (Južna Koreja), Mamelodi Sandauns (Južna Afrika); Grupa G : Mančester Siti (Engleska), Vidad (Maroko), Juventus (Italija), Al Ain (Ujedinjeni Arapski Emirati);

: Mančester Siti (Engleska), Vidad (Maroko), Juventus (Italija), Al Ain (Ujedinjeni Arapski Emirati); Grupa H: Real (Španija), Al Hilal (Saudijska Arabija), Pačuka (Meksiko), Salcburg (Austrija).

5.) Nagradni fond - neverovatan

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će nagradni fond Svetskog prvenstva za klubove koje će se održati ovog leta u Sjedinjenim Američkim Državama iznositi čak milijardu dolara.

"Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu neće biti samo vrhunac klupskog fudbala, već i živopisna demonstracija solidarnosti koja će koristiti klubovima u velikim razmerama koje nijedno drugo takmičenje nije učinilo", rekao je predsednik FIFA Đani Infantino.

Tome je dodao i sledeće:

"Sav prihod ostvaren od turnira biće raspoređen klubovima koji učestvuju i kroz klupsku solidarnost širom sveta, jer FIFA neće zadržati ni jedan dolar. Rezerve FIFA, koje su tu za globalni razvoj fudbala, ostaće netaknute", dodao je Infantino.

6.) Kako se određuje ko prolazi dalje i što su toliko važni kartoni?

U slučaju da su dva tima izjednačena po broju bodova, prednost ima onaj ko je bio bolji u međusobnom susretu. A ako su i po tome izjednačeni (bilo nerešeno), gledaju se najpre ukupna gol-razlika, pa ako je potrebno - fer-plej.

Kakav sad fer-plej?

"Računljiv".

Naime, svaki dobijeni žuti karton znači jedan "loš" bod, ko bude iskuljučen zbog dva žuta kartona - to su tri "loša" boda, direktni crveni karton je četiri boda, žuti karton pa potom direktni crveni - pet bodova. Naravno, cilj je imati što manje "loših" bodova, jer baš to može nekoga da spreči da prođe dalje ako po rezultatima i ukupnoj gol-razlici bude s nekim rivalom iz grupe izjednačen.

7.) Kad su mečevi nokaut faze?

Grupna faza završava se 27. juna. Utakmice osmine finala počeće dan kasnije i trajaće do 2. jula. Četvrtfinale je zakazano za 4. i 5. jul, polufinale za 8. i 9. Finale će se održati 13. jula.

8.) Koliko novca će tačno klubovi zaraditi?



Nagradni fond Svetskog prvenstva za klubove je pomenutih milijardu dolara. Pobednik će zaraditi "do 125 miliona dolara" (ima nekoliko razloga za to "do 125", videćete zašto).

U grupnoj fazi, za svaku pobedu, klub dobija dva miliona dolara, za nerešen rezultat - "milionče". Plasman u osminu finala doneće 7,5 miliona, u četvrtfinale - 13,125, u polufinale - 21 milion, a u finale - 30 miliona. Pobednik finala dobiće dodatnih 40 miliona dolara.

9.) Da li je istina da su bonusi drugačiji u zavisnosti s kog je kontinenta klub?

Da. Svaki evropski klub garantovano će zaraditi od 12,81 miliona do 38,19 miliona dolara, u zavisnosti od sportskih i komercijalnih kriterijuma.

Svaki tim u Južnoj Americi garantovano će dobiti 15,21 milion dolara, oni iz Severne i Centralne Amerike po 9,55, iz Afrike po 9,55 miliona dolara, a iz Okeanije po 3,58 miliona dolara.

10.) Kako to da ne igraju, recimo, Barselona ili Liverpul?

Tačno je da Evropa ima najveću zastupljenost - 12 klubova, ali...

Najvažnije pravilo je bilo da automatski idu pobednici Lige šampiona u četiri sezone, od 2021. do 2024. Ali pošto je Real Madrid dva puta pokorio Evropu u ovom periodu, tako su dobijena tri "automatska učesnika". Ostali su odabrani na osnovu UEFA koeficijenta rejtinga za četiri sezone, ali uz važno pravilo: ne mogu više od dva kluba iz jedne zemlje, uz izuzetak koji glasi "to ne važi, ako iz jedne države ima tri, ili četiri osvajača Lige šampiona".

I, eto, Barselona je "izvisila" jer su je skupo koštale dva očajne sezone u Ligi šampiona (koju nije osvojila u pomenutom četvorogodišnjem periodu) pa ju je na rejting listi UEFA prestigao Atletiko, koji se među učesnicima pridružio gradskom rivalu, madridskom Realu.

Englesku predstavljaju Mančester siti i Čelsi, a nije bilo mesta za Liverpul ili Arsenal, iz istih razloga. Takođe, baš zato Napoli i Milan neće igrati na Svetskom klupskom prvenstvu, pošto Inter i Juventus imaju viši evropski koeficijent.

