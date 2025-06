PRST U OKO SRBIJI! Granit DŽaka došao u Prištinu, pa krenuo da provocira

Jedan je od najomraženijih fudbalera među Srbima. Ali baš on, Granit Džaka, nastavio je da gura nos gde mu nije mesto.

Tanjug/AP

Kada je sa Džerdanom Šaćirijem slavio mundijalsku pobedu Švajcaraca nad srpskom reprezentacijom, i to u vreme kada je Rusija bila domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, ono Džakino (i Šaćirijevo) pokazivanje "albanskog orla" ukrštenim rukama pred grudima - ne samo da je bilo provociranje naših reprezentativaca, već i svrstavanje u red onih koji zagovaraju "veliku Albaniju".

Foto: EPA

Jer upravo je taj simbol - "znak raspoznavanja" onih koji se zalažu da pomenuta zamišljena država ukrade teritorije i od Srbije, i od Crne Gore, i od Grčke i od Severne Makedonije.

Naravno, Džaka nije propustio priliku da provocira ni na narednom prvenstvu sveta u fudbalu, 2022. u Kataru, kada je došao u sukob sa srpskim reprezentativcima.

Pritom, ne samo da je nosio majicu u znak sećanja na teroristu Adema Jašarija: Nego se pravdao da to uopšte nije uradio zbog njega, a onda je i provocirao srpske fudbalere, koji su rešili da mu odmah stave do znanja - da to ne može da radi.

Granit Džaka u dresu Ardona Jašarija foto EPA

A sada... Granit Džaka privukao je pažnju javnosti pojavivši se u reklami koja sadrži i provokaciju na račun Srbije.

Naime, jedna klinika za nadogradnju kose iz Prištine iskoristila je vezistu Leverkuzena kao zaštitno lice u som reklamnom spotu, koji počinje upravo njegovim pogotkom za izjednačenje protiv Srbije, te kontroverznom proslavom tokom koje je rukama formirao dvoglavog orla.

- Veoma sam srećan zbog rezultata. Veoma sam srećan što sam uradio transplantaciju kose u svojoj zemlji, na Kosovu, u Prištini - kaže, između ostalog reprezentativac Švajcarske u reklami - naveo je Džaka u nastavku reklame, pokazujući rezultate nadogradnje.