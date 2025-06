KOLIKO NOVCA! Hoćete da kupite Viktora Đekereša? Evo koliku cenu je odredio Sporting za ubojitog golgetera!

PREDSEDNIK Fudbalskog kluba Sporting iz Lisabona Frederiko Varandaš izjavio je danas da klub nije dobio ponudu za igrača Viktora Đekereša i da ne postoji dogovor da on bude prodat za 70 miliona evra.

Foto: EPA-EFE/CARLOS BARROSO

Sjajni 27-godišnji napadač se ranije dovodio u vezu sa Mančester junajtedom i Arsenalom, a mediji su navodili da bi potencijalni transfer iznosio 70 miliona evra, iako u ugovoru postoji klauzula od 100 miliona.

- Mogu da garantujem da Đekereš neće otići za 60 miliona evra plus 10 miliona evra jer to nikada nisam obećao, jedino obećanje bilo je da klub neće tražiti punu otkupnu klauzulu. Sporting do danas nije imao ponudu za Đekereša, ni ove, ni prošle sezone - rekao je Varandaš, a prenosi "BBC" (Bi-Bi-Si).

Švedski fudbaler je u prethodne dve sezone postigao 97 golova na 102 utakmice za Sporting u svim takmčenjima.

Podsetimo, Đekereš je u redove velikana iz Lisabona došao 2023. godine iz Koventrija za 21 milion evra.

