"OSEĆAM VELIKI PONOS!" Đenaro Gatuzo se oprostio od Hajduka

Dosadašnji trener Hajduka iz Splita, Đenaro Gatuzo, oprostio se od hrvatskog tima.

FOTO: EFE/DANIEL HAMBURY

- Zahvalio sam se svima, od igrača do ljudi koji su uz prvi tim. Bili su mi od velike pomoći. Osećam veliki ponos. Svi su bili uz mene i pratili su sve što sam želeo. Disciplina je bila prisutna, kao i zalaganje. U teškim trenucima bili smo jaki. Teniskim rečnikom, imali smo tri-četiri meč lopte koje nismo iskoristili. Žao mi je. Ocena je visoka. Završiti sezonu sa dva boda manje od tima koji je osvojio titulu… To je bilo za malo. Ne znam kolika su očekivanja u Splitu, ali treba biti realan. Da nam je neko pre početka sezone ponudio da u poslednjem kolu budemo u borbi za titulu, svi bismo to prihvatili - rekao je Gatuzo na oproštaju od kluba.

Podsetimo, Hajduk je završio kao trećeplasirana ekipa tamošnjeg prvenstva iza Dinama i Rijeke koja je postala šampion.

