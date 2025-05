ARTETA ŽALI ZBOG ISPADANJA IZ LIGE ŠAMPIONA: Mislim da nije bilo boljeg tima u takmičenju od Arsenala

ARSENAL je zaustavljen u polufinalu Lige šampiona. PSŽ je sa ukupnih 3:1 otišao u finale, a utiske posle meča u prestonici Francuske izneo je trener "tobdžija" Mikel Arteta.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Španski stručnjak smatra da je najbolji igrač dvomeča bio golman "svetaca" Đanluiđi Donaruma.

- Pre svega, želeo bih da čestitam PSŽ-u na plasmanu u finale. Ako pogledate ko je u ova dva meča bio njihov najbolji igrač na terenu, to je njihov golman. On je napravio osnovnu razliku. Mislim da smo bili veoma blizu, mnogo bliže nego što to ukupan rezultat pokazuje. Veoma sam ponosan na igrače, bili su odlični, dobro su se nosili sa pritiskom. Ali, neku prvu procenu ću napraviti kada budem mirniji - rekao je Arteta.

Žali za tim što ekipa nije postigla bolji rezultati, iako smatra da je trebala.

- Trebalo je da bude 3:0 posle 20 minuta. I nije bilo. U ovom takmičenju vam treba nešto ekstra, mi to nismo imali. Bili smo blizu u nekoliko dugih perioda tokom oba meča, ali nismo uspeli i to nas boli.

Svestan je šta je potrebno da se osvoji Liga šampiona.

- Moramo da shvatimo šta je to što pravi razliku ako želimo da osvojimo ovo takmičenje. Ima nekih stvari koje su bile i do nas. Ne gledam na to samo kao na činjenicu da smo ispali, nije tako. Mislim da nije bilo boljeg tima u takmičenju od Arsenala, ali mi smo ispali. Ovo takmičenje se svodi na strelce i golmane - zaključio je Arteta.

Podsetimo, Arsenal će ovu sezonu okončati bez trofeja.

