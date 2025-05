"TEK TADA ĆU GOVORITI O TOME!" Karlo Anćeloti o svojoj budućnosti

Dosta se u poslednje vreme priča o budućnosti Karla Anćelotija na klupi Reala, a on je otkrio kada će biti poznata njegova budućnost.

Foto: Profimedia

- Iskreno, veoma sam vezan za svoj klub, svoje igrače i naše navijače. Istovremeno, osećam veliko poštovanje prema njima, i zato ću o svojoj budućnosti govoriti tek posle 25. maja, nikako pre toga - rekao je Ančeloti.

Ančeloti se u poslednje vreme dovodio u vezu sa reprezentacjiom Brazila, u jedno vreme su pregovori bili pred dogovorom, a onda i da je sve propalo.

- Dobro sam, veoma dobro. Razumem da svi želite da govorite o mojoj budućnosti, ali ja ne želim. Jednostavno je. To je nesporazum između mene i vas, ali nema veze sa tim da sam uznemiren. Veoma sam dobro, veoma sam srećan. Znam tačno šta treba da radim, i šta ću da radim, i šta radim. I to ne uključuje da danas govorim o svojoj budućnosti. Znam da je to malo razočaravajuće za vas, ali zaista me nije briga.

I dalje se sve to nalazi u magli, i dalje nije jasno šta se dešava u vezi toga, a posle ove sezone sve će se to obelodaniti.

Novinare je interesovalo kako Karlo Ančeloti zamišlja svoj oproštaj od ekipe Real Madrida.

- Ne želim da vam kažem, i ne znam. Ali kakav god da bude, biće to fantastičan oproštaj. Jer zaista volim ovaj klub, i klub pokazuje da voli mene. Nikada, nikada se neću svađati ili boriti sa ovim klubom. Nikada to nisam radio u šest godina i nikada sebi neću dozvoliti da se svađam sa ovim klubom na svoj poslednji dan – koji može da bude 25. maja 2025, ili 25. maja 2026, ili 2030 - rekao je Karlo.

