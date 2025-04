MIHAILO IVANOVIĆ, SRBIN ZA KOJIM JE "ODLEPIO" LONDON: "Nikola Milenković mi je mnogo pomogao!"

Talentovani fudbaler Milvola, Mihailo Ivanović, najbolji je igrač ovog tima u aktuelnoj sezoni.

Foto: Profimedia

On je najbolji strelac Milvola. Sjajno se snašao u jednoj od najtežih liga na svetu - Čempionšipu. Naredna stanica bi mogla da mu bude Premijer liga.

U razgovoru za "Sport klub" istakao je da su mu dosta značili saveti starijih kolega.

- Nedavno sam bio gost Nikole Milenkovića kada je Notingem Forest igrao sa Mančester junajtedom. Pomogao mi je savetima oko nekih stvari, on je zaista sjajan momak. Jednako mi je značio i razgovor sa Aleksandrom Mitrovićem koji je igrao ovu ligu. On mi je mnogo pričao o Engleskoj i otkrivao London. Premijer liga je san svakog igrača. Najviše bih voleo da je igram sa Milvolom, to bi bilo sjajno, a pored Premijer lige voleo bih u budućnosti da se oprobam u Španiji i Italiji - rekao je Ivanović

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“