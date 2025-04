HRVAT TEK DOŠAO, A VEĆ GA TERAJU: Vlahović uskoro opet menja trenera

DUŠAN Vlahović nedavno je dobio novog trenera, reč je o Igoru Tudoru, a uskoro bi opet mogao da se upozna sa novim.

Foto: EPA-EFE/Alessandro Di Marco

Hrvatski stručnjak koji je u eri Andree Pirla bio pomoćnik, preuzeo je klub, u debiju je ostvario pobedu, ali...

Deluje da je uprava kluba odlučila da on bude privremeno rešenje.

Dugoročno bi na klupu trebalo da sedne Antonio Konte, trenutni trener Napolija.

Usled izuzetno loših rezultata, Juventus je smenio Tijaga Motu i na mesto trenera postavio Igora Tudora. Hrvat je debitovao pobedom nad Đenovom, ali, uprkos tome, sudbina u Torinu mu je neizvesna.

Međutim, prema pisanju italijanskih medija uzdaju se u nezadovoljstvo Kontea, Koji je nezadovoljan što nebesko-plavi nisu angažovali adekvatnu zamenu za Hviču Kvaracheliju, koji je pojačao Pari Sen Žermen.

Antonio Konte je već bio trener Juventusa i to u periodu od 2011. do 2014. godine i za to vreme je osvojio tri uzastopna "skudeta".

