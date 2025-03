"SAMOINICIJATIVNO SAM SVE PRIJAVIO POLICIJI": Golman Aleksandar Jovanović o incidentu pred rukometni meč Partizan - AEK

Golman fudbalera Partizana Aleksandar Jovanović i reprezentativac Srbije saopštio je danas da su potpuno netačni navodi Ministarstva unutrašnjih poslova da je bio u grupi navijača, koja je u nedelju pokušala da uđe na tribinu Sportskog centra Voždovac na Banjici pred rukometnu utakmicu Partizan-AEK na koju redari nisu dozvoljavali ulaz, jer je bila puna.

FOTO: M. Vukadinović

Jovanović se u nedelju "sukobio" sa policijom na Banjici, gde je hteo da uđe u dvoranu i podrži rukometaše crno-belih protiv grčkog AEK-a. Ovim povodom u nedelju uveče zvaničnim saopštenjem oglasili su se iz Partizana i zatražili hitnu i efikasnu istragu.







Kako se tvrdi u saopštenju MUP-a, incident se dogodio tako što je grupa navijača, među kojima je bio Jovanović, pokušala da uđe u halu na tribinu na koju redari nisu dozvoljavali ulaz, jer je bila puna.



"Zbog velikog interesovanja javnosti, imam potrebu da se izjasnim o jučerašnjem incidentu i naknadnom saopštenju MUP-a u vezi sa tim događajem. Potpuno su netačni navodi 'da sam bio u grupi navijača, koja je pokušala da uđe na tribinu'", objavio je Jovanović na svom profilu na društvenoj mreži Instagram. Aleksandar Jovanović, golman Partizana / Foto: FK Partizan





"Bio sam pozvan od strane PR službe RK Partizan, a na ulazu mene i mog saigrača sačekala je predstavnica RK kako bi nas sprovela u ložu. Šta se dalje dešavalo i kako se policija ophodila prema meni, može se videti iz dostupnih snimaka. Posebno ukazujem i na to da nije došlo do 'pada na pod' u pokušaju da me zaustave pri ulasku na tribinu, već su me pripadnici MUP-a upotrebom sile oborili na pod", dodao je golman Partizana.Jovanović je istakao da je ceo događaj prijavio policiji.







Utakmica nije ni odigrana!



Podsetimo, pomenuti revanš meč četvrtfinala EHF kupa Partizan - AEK definitivno neće biti odigran uopšte, a razlog su navijači crno-belih, "grobari", kao i odluka grčkog kluba posle ponašanja "grobara".



Utakmica je trebalo da počne u nedelju u 18 časova u hali na Banjici, ali su "grobari" bacili nekoliko topovskih udara zbog čega revanš najpre nije počeo na vreme, a potom se sve pretvorilo u gotovo dvosatno čekanje konačne odluke "šta će biti".

A kako je potom potvrđeno za "Novosti", utakmica neće biti odigrana, dok će se o daljim koracima doneti odluke čelni ljudi evropske kuće rukometa (EHF).

Rukometaši Partizana su molili svoje pristalice da se vrate u okvire sportskog bodrenja, inače će "Grci otići kući (i proći dalje), a beogradski klub biti kažnjen".

Međutim, kako se atmosfera nije primirila, sudije su posle oko pola sata čekanja - otišle u svlačionicu.

Na isto se potom odlučio i delegat, kao i ljudi za zapisničkim stolom, pa je već tada nastala realna opasnost da od meča ne bude ništa.

Tačno sat vremena nakon što je utakmica trebalo da počne, sa parketa su otišli i crno-beli rukometaši, ispraćeni gromoglasnom podrškom sa tribina.

Potom je usledilo većanje - predstavnici oba kluba, delegat i sudije odlučivali su hoće li se uopšte igrati.

Ispred svlačionica se čekala odluka Grka hoće li se posle svega vraćati na parket.

Čekajući odluku da li se igra meč Partizan - AEK u rukometnom Kupu EHF / FOTO: Novosti

Delegat, domaćini i sudije su bili za to da se meč odigra, jer su se stekli uslovi, ali grčki klub nije želeo da se vrati na parket dok se tribine ne isprazne" te se tako došlo u pat poziciju.

I, tada je rešeno:

Ova utakmica se neće igrati, ni u novom terminu, i to usled definitivne odluke delegacije AEK-a da odbije da izađe na parket, pa će odluka o pobedniku i sudbini ovog evropskog dvomeča biti doneta za zelenim stolom.

Na parket su se vratili samo igrači Partizana, koje je publika pozdravila glasno, kao i prilikom "ispraćaja" sa terena.

Grobari i rukometaši Partizana, skoro dva sata posle zakazanog termina meča sa AEK-om / Foto: Printskrin/Arena sport

Podsetimo, AEK je u prvom meču u Atini, takođe u vrlo napetoj atmosferi, pobedio Partizan rezultatom 27:22.

