"SVE ŠEF ZNA..." Nikolić posle jubileja otkrio kakav odnos ima sa trenerom Blagojevićem

Ostvarili smo pobedu na mojoj jubilarnoj utakmici, postigao sam gol i upisao asistenciju, tako da mogu da budem zadovoljan, izjavio je fudbaler Partizana Nemanja Nikolić posle trijumfa "crno-belih" protiv OFK Beograda u 23. kolu Superlige Srbije.

Foto: M.Vukadinović

Nikolić je uoči početka meča dobio na poklon dobio dres sa brojem 100, a na ovoj jubilarnoj utakmici napadač Partizana je zabeležio 20. asistenciju i postigao 20. gol od dolaska u beogradski klub.

- Prošlo kolo protiv Spartaka sam promašio sve što sam mogao, pa sam najveći krivac što na tom meču nismo ostvarili pobedu. Posvećujem ovu pobedu mom zetu, koji je nedavno ostao bez majke i to nas je sve mnogo pogodilo - rekao je Nikolić, prenosi zvanični sajt Partizana.

On je podsetio da je uoči meča sa OFK Beogradom obavio razgovor sa trenerom Partizana Srđanom Blagojevićem, koji mu je pružio punu podršku.

- Zna šef da sam se mnogo nervirao zbog šansi promašenih protiv Spartaka, kao i na pripremama, ali mi je pružio podršku. Rekao mi je da svu energiju kanališem u pozitivnom pravcu i hvala mu na tome, a ja samo mogu da se njemu i Partizana odužim dobrim partijama - istakao je Nikolić.

On je potom otkrio koja mu je utakmica najdraža u dresu Partizana.

- Taj 159. večiti derbi mi je najdraža utakmica u dresu Partizana, kao i gol koji sam na njoj postigao. Upisao sam do sada 20 pogodaka za Partizan i imao isto toliko asistencija, mada bih više voleo da je odnos 30:30, ali možda i stigne do toga. Imam u Partizanu još jedan neostvaren san, ali daće Bog da i to ostvarim - izjavio je Nikolić, koji je aludirao na šampionski titulu.

Podsetimo, Partizan je u subotu na stadionu u Humskoj savladao OFK Beograd rezultatom 4:1.

