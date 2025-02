KAD LEGENDA PREDLOŽI LEGENDU! Dešan ostavlja Francusku bivšem saigraču Zidanu

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan, koji je najavio odlazak nakon Svetskog prvenstva 2026. godine, rekao je da je Zinedin Zidan "vrlo dobar kandidat, prirodan" za njegovog naslednika.

FOTO: EPA

"Zizu je vrlo dobar kandidat, prirodan i dodao bih posle toga, ne znam da li će to on želeti", rekao je Dešan u intervjuu za francuski magazin Ekip.

Dešan (56) je u januaru najavio odlazak iz selekcije Francuske, koju vodi od 2012. godine. Od tada u medijima se govori o Zidanu kao njegovoj zameni.

Zidan je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio tri Lige šampiona sa Real Madridom (2016, 2017. i 2018. godine). Smatra se velikim favoritom da nasledi svog bivšeg kapitena u reprezentaciji Francuske, koja je 1998. godine osvojila titulu svetskog prvaka, a dve godine kasnije i titulu prvaka Evrope.

U međuvremenu, Dešana i selekciju Francuske u martu očekuje dvomeč sa Hrvatskom za plasman na Završni turnir Lige nacija.

Dešan je u intervjuu potvrdio da će napadač madridskog Reala Kilijan Mbape izvesno biti u selekciji, iako je poslednja dva reprezentativna okupljanja propustio zbog teškog perioda po dolasku u Španiju.

U finansijskom sporu sa svojim bivšim klubom Pari Sen Žermenom i sa problemom integrisanja u Real Madrid, francuski napadač je takođe bio umešan i u slučaj silovanja prema pisanju švedskih medija, pre nego što je tamošnje pravosuđe, koje nikada nije objavilo njegovo ime, sredinom decembra odlučilo da zatvori istragu.

"On će biti tu, ako mu se ništa ne dogodi do tada. Veoma je vezan za reprezentaciju Francuske, iako je imao težak period. Vratio se i to se jasno vidi u njegovoj igri kao i u glavi", rekao je Dešan i dodao da će Mbape ostati kapiten reprezentacije.

Francuska prvi meč četvrtfinala Lige nacija igra 20. marta na gostovanju u Splitu, dok je tri dana kasnije revanš u Parizu.