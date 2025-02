VELIKA PODRŠKA ZA VOŠU! Krasić tvrdi: Vojvodina kvalitetnija od Partizana

Velika podrška pred derbi 22. kola protiv Partizana (subota, 18.30) stiže igračima i stručnom štabu Vojvodine od strane fudbalera koji su obeležili jedan deo istorije velikana iz Novog Sada.

FOTO: FK Vojvodina

Legenda Vojvodine i srpskog fudbala Miloš Krasić veruje da će derbi kola opravdati očekivanja.

– Dva velika kluba, utakmica koja privlači posebnu pažnju i donosi adrenalin kako kod igrača, tako i publike. Početak je drugog dela sezone, ima još mnogo da se igra, ali meč je svakako izuzetno značajan. Očekujem dobru utakmicu, a blaga prednost odlazi na stranu Vojvodine. Moje mišljenje je da Voša ima kvalitetniji tim, ali to ne mora ništa da znači. Partizan ne sme da se potcenjuje, to je klub sa ogromnom tradicijom i zaslužuje poštovanje – počinje priču Krasić za klupski sajt FK Vojvodina.

Kvalitet crveno-belih može da bude pretočen u velika tri boda.

– Kao navijač Vojvodine nadam se, naravno, pobedi. Imamo kvalitetan tim. Sportski direktor Marko Jovanović povukao je mnogo dobrih poteza prilikom formiranja tima. Takođe, imamo trenera Lalatovića koji je, po meni, uz Vladana Milojevića dugo godina najbolji trener u Srbiji. Igračima je potrebna podrška i da krenu sa pobedama, verujem u takav scenario i to već od subote - dodaje.

Da bi do toga došlo potrebno je biti potpuno posvećen i imati neverovatnu želju.

– Upravo to. Malo više koncentracije i da se vidi još veća želja, to je mnogo bitan faktor. Sve ostalo imaju. Cela situacija u klubu je na visokom nivou, ostalo je da se to vidi na terenu - naglašava miljenik navijača

Priseća se Krasić i svog omiljenog okršaja protiv Partizana.

– Pobeda na JNA, sezona 2001/02. Bilo je 2:1 za nas, baš je Marko Jovanović postigao oba gola. Imao sam tada 17 godina, to je moja najdraža utakmica u dresu Voše. Sećamo se svi koliko je Partizan u tom periodu bio jak, a mi smo ih pobedili i to na njihovom terenu - kaže Miloš Krasić i zaključuje:

"Kao veliki prijatelj kluba pozivam sve da dođu i pomognu ovoj ekipi! Podržite ih, Lala je još tu na početku, tek je 3-4 meseca u klubu… Svi zajedno u subotu na “Karađorđe” da budemo uz našu Vošu".