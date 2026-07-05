"ZALUDEO" DEVOJKE NA AVALI: Pevač sav u belom zablistao i priznao da ima tremu (FOTO)
PEVAČ Adi Šoše započeo je svoj koncert na Avalskom tornju, a publika je već tokom prvih taktova pala u trans.
Pevač je pre nego što je izašao na binu otkrio da ga celog života prati trema. Kada se popeo obratio se kratko pre nego što je započeo koncert za pamćenje.
- Rekao sam sve što sam imao. Počelo je magično, daćemo sve od sebe, pamtićemo još dugo, dugo.
Takođe, Adi je pre koncerta otkrio da nije preslušao pesme Milice Pavlović i Aleksanre Prijović, a da o Jakovu misli kako je fantastičan dečko.
Publika je od prvih trenutaka pokazala da ovo neće biti običan koncert. Gotovo svi posetioci ispoštovali su dres kod, svi u belom, pretvorivši koncertni prostor u impresivnu belu oazu koja je, uz zalazak sunca i svetla bine, ostavila snažan vizuelni utisak. Već prvi pogled na more ljudi ispred bine jasno je pokazivao da će ovo biti jedno od onih muzičkih večeri koje ostaju u sećanju.
Adi je od samog izlaska na scenu uspostavio posebnu vezu sa publikom. Svaka pesma bila je ispraćena gromoglasnim aplauzima, a hiljade glasova pevale su zajedno sa njim od prvog do poslednjeg stiha. Emocije su se smenjivale iz pesme u pesmu – od nežnih i intimnih trenutaka, do snažnih refrena koje je publika horski izvodila, stvarajući atmosferu koja je ispunila prostor ispod Avalskog tornja.
Spektakularna atmosfera, more ljudi u belom, zajedničko pevanje i emocije koje su ispunile prostor učinili su ovaj nastup jednim od najupečatljivijih letnjih koncerata, potvrđujući da Adi Šoše iz nastupa u nastup postavlja sve više standarde kada je reč o koncertnom doživljaju.
Posebnu čar večeri dao je upravo ambijent. Spoj prirode, otvorenog prostora, letnje večeri i jednog od najprepoznatljivijih simbola Beograda učinio je ovaj koncert jedinstvenim iskustvom. U trenutku kada je sunce polako zalazilo, a svetla bine obasjala publiku u belom, prizor je izgledao gotovo filmski.
Tokom čitavog nastupa energija nije jenjavala. Publika je pevala, igrala, snimala uspomene i zajedno sa izvođačem stvarala atmosferu zajedništva koja je postala zaštitni znak Adijevih koncerata. Osmesi, emocije i ovacije koje su se nizale nakon svake pesme pokazali su koliko su njegovi nastupi više od običnog muzičkog programa – oni predstavljaju susret publike i izvođača koji dele iste emocije.
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