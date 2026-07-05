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"ZALUDEO" DEVOJKE NA AVALI: Pevač sav u belom zablistao i priznao da ima tremu (FOTO)

Dušan Cakić

05. 07. 2026. u 20:23

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PEVAČ Adi Šoše započeo je svoj koncert na Avalskom tornju, a publika je već tokom prvih taktova pala u trans.

ЗАЛУДЕО ДЕВОЈКЕ НА АВАЛИ: Певач сав у белом заблистао и признао да има трему (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Pevač je pre nego što je izašao na binu otkrio da ga celog života prati trema. Kada se popeo obratio se kratko pre nego što je započeo koncert za pamćenje.

- Rekao sam sve što sam imao. Počelo je magično, daćemo sve od sebe, pamtićemo još dugo, dugo.

Takođe, Adi je pre koncerta otkrio da nije preslušao pesme Milice Pavlović i Aleksanre Prijović, a da o Jakovu misli kako je fantastičan dečko.

Publika je od prvih trenutaka pokazala da ovo neće biti običan koncert. Gotovo svi posetioci ispoštovali su dres kod, svi u belom, pretvorivši koncertni prostor u impresivnu belu oazu koja je, uz zalazak sunca i svetla bine, ostavila snažan vizuelni utisak. Već prvi pogled na more ljudi ispred bine jasno je pokazivao da će ovo biti jedno od onih muzičkih večeri koje ostaju u sećanju.

Adi je od samog izlaska na scenu uspostavio posebnu vezu sa publikom. Svaka pesma bila je ispraćena gromoglasnim aplauzima, a hiljade glasova pevale su zajedno sa njim od prvog do poslednjeg stiha. Emocije su se smenjivale iz pesme u pesmu – od nežnih i intimnih trenutaka, do snažnih refrena koje je publika horski izvodila, stvarajući atmosferu koja je ispunila prostor ispod Avalskog tornja.

Foto: Privatna arhiva

Spektakularna atmosfera, more ljudi u belom, zajedničko pevanje i emocije koje su ispunile prostor učinili su ovaj nastup jednim od najupečatljivijih letnjih koncerata, potvrđujući da Adi Šoše iz nastupa u nastup postavlja sve više standarde kada je reč o koncertnom doživljaju.

Posebnu čar večeri dao je upravo ambijent. Spoj prirode, otvorenog prostora, letnje večeri i jednog od najprepoznatljivijih simbola Beograda učinio je ovaj koncert jedinstvenim iskustvom. U trenutku kada je sunce polako zalazilo, a svetla bine obasjala publiku u belom, prizor je izgledao gotovo filmski.

Tokom čitavog nastupa energija nije jenjavala. Publika je pevala, igrala, snimala uspomene i zajedno sa izvođačem stvarala atmosferu zajedništva koja je postala zaštitni znak Adijevih koncerata. Osmesi, emocije i ovacije koje su se nizale nakon svake pesme pokazali su koliko su njegovi nastupi više od običnog muzičkog programa – oni predstavljaju susret publike i izvođača koji dele iste emocije.

 

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