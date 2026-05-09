UMRO POZNATI SRPSKI MUZIČAR: Tužna vest saopštena je na društvenim mrežama.
SRPSKI muzičar Aleksandar Petrović, poznatiji kao Paganini, umro je u 57. godini.
Sahrana muzičara Aleksandra Petrovića će biti održana 10. maja na Novom groblju u Trsteniku, a od nje su se oprostili prijatelji.
"Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović - Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.
Sahrana će se obaviti 10. maja u 14.00 časova na Novom groblju.
Neka mu je večna slava i hvala"- stoji u oblavi.
