Poznati

UMRO POZNATI SRPSKI MUZIČAR: Tužna vest saopštena je na društvenim mrežama.

V.N.

09. 05. 2026. u 17:25

SRPSKI muzičar Aleksandar Petrović, poznatiji kao Paganini, umro je u 57. godini.

УМРО ПОЗНАТИ СРПСКИ МУЗИЧАР: Тужна вест саопштена је на друштвеним мрежама.

Foto: Printskrin

Sahrana muzičara Aleksandra Petrovića će biti održana 10. maja na Novom groblju u Trsteniku, a od nje su se oprostili prijatelji.

"Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović - Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.

Sahrana će se obaviti 10. maja u 14.00 časova na Novom groblju.

Neka mu je večna slava i hvala"- stoji u oblavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ponuda dana: Novi koncept agencije Big Blue za lakši izbor letovanja

Ponuda dana: Novi koncept agencije Big Blue za lakši izbor letovanja