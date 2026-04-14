Imam tremu, ovo sam baš želela da uradim: Danijela Dimitrovska iznenadila pola miliona fanova (FOTO)
MANEKENKA Danijela Dimitrovska je još kao tinejdžerka osvajala najveće svetske piste, sada je odučila da jedan deo sebe prenese u novi biznis.
Nakon duže od dve decenuje provedene u samom vrhu modne industrije, Danijela je odlučila da deo tog glamura, luksuza i energije konačno donese i na naše prostore.
Navikli smo da ovakve poteze viđamo kod svetskih zvezda koje svoje ime pretvaraju u stil života, ali izgleda da je i kod nas došao trenutak za takav iskorak.
Ona je kako se priča, dugo i pažljivo gradila ovu priču daleko od očiju javnosti, a sada je iznenadila skoro pola miliona svojih folovera na Instagramu informacijom da je dizajnirala cipele po svom ukusu.
Poruka koju Danijela šalje ovim potezom je jasna, stil nije privilegija rezervisana za piste i reflektore, već će biti dostupna svakoj ženi koja vodi računa o sebi... a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, manekenka je uspela da napravi odličan posao.
- Osećam ogromnu tremu, ali sam u isto vreme neverovatno srećna i zahvalna što me uglavnom prate žene - rekla je Danijela i dodala:
- Žene koje nisu tu samo da podrže, nego i da kažu iskreno sta misle. One su ujedno i moji najveći kritičari, pa se nadam da će zavoleti ovo što sam uradila - napisala je manekenka, a pripadnice nežnijeg pola su već oduševljene obućom koju je dizajnirala.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
