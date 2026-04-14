Imam tremu, ovo sam baš želela da uradim: Danijela Dimitrovska iznenadila pola miliona fanova (FOTO)

MANEKENKA Danijela Dimitrovska je još kao tinejdžerka osvajala najveće svetske piste, sada je odučila da jedan deo sebe prenese u novi biznis.

Nakon duže od dve decenuje provedene u samom vrhu modne industrije, Danijela je odlučila da deo tog glamura, luksuza i energije konačno donese i na naše prostore.

Navikli smo da ovakve poteze viđamo kod svetskih zvezda koje svoje ime pretvaraju u stil života, ali izgleda da je i kod nas došao trenutak za takav iskorak.

Ona je kako se priča, dugo i pažljivo gradila ovu priču daleko od očiju javnosti, a sada je iznenadila skoro pola miliona svojih folovera na Instagramu informacijom da je dizajnirala cipele po svom ukusu. Foto: Privatna arhiva

Poruka koju Danijela šalje ovim potezom je jasna, stil nije privilegija rezervisana za piste i reflektore, već će biti dostupna svakoj ženi koja vodi računa o sebi... a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, manekenka je uspela da napravi odličan posao.

- Osećam ogromnu tremu, ali sam u isto vreme neverovatno srećna i zahvalna što me uglavnom prate žene - rekla je Danijela i dodala:

- Žene koje nisu tu samo da podrže, nego i da kažu iskreno sta misle. One su ujedno i moji najveći kritičari, pa se nadam da će zavoleti ovo što sam uradila - napisala je manekenka, a pripadnice nežnijeg pola su već oduševljene obućom koju je dizajnirala.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć