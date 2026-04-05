Poznati

BOJAN SE OBRATIO PUBLICI I SKLONIO: Prekinut koncert "Leksington" benda u Zaječaru (FOTO)

Dušan Cakić

05. 04. 2026. u 17:10

"LEKSINGTON" bend sinoć je održao nezaboravan koncert u Zaječaru, a u jednom trenutku je došlo do neočekivanog preokreta.

БОЈАН СЕ ОБРАТИО ПУБЛИЦИ И СКЛОНИО: Прекинут концерт Лексингтон бенда у Зајечару (ФОТО)

Foto: ATA Images

Naime, frontmen benda Bojan Vasković u jednom trenutku je prekinuo koncert i na binu izveo muškarca.

Bojan je dao mikrofon mladiću koji je na binu izašao sa buketom cveća i sklonio se sa strane. On je potom pozvao svoju devojku da mu se pridruži na bini, a onda je ispred nje pao na kolena i zaprosio je.

Foto: Live production

Devojka je na vici suza izgovorila "Da", što je publika pozdravila jakim aplauzom, a Bojan je zagrlio buduće mladence.

 

