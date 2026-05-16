TELO NEŠOVIĆA JOŠ NIJE NAĐENO, ČITAVE JEDINICE GA TRAŽE: Vučić otkrio detalje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za medije o ubistvu Aleksandra Nešovića.
Kaže da je više medija objavilo da je telo ubijenog (Nešovića) nađeno. Kaže da je slučaj "težak za nas", ali da se država "ponašala odgovorno".
- Telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi, ali to je ogroman prostor - naveo je on i dodao:
- Znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"NEĆE MOĆI DA SE ŠETAJU NARKO DILERI SA ZNAČKAMA" Vučić najavio promene u policiji i oštro udario na crnogorske klanove
16. 05. 2026. u 11:08 >> 12:19
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)