TELO NEŠOVIĆA JOŠ NIJE NAĐENO, ČITAVE JEDINICE GA TRAŽE: Vučić otkrio detalje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za medije o ubistvu Aleksandra Nešovića.

Foto: Društvene mreže

Kaže da je više medija objavilo da je telo ubijenog (Nešovića) nađeno. Kaže da je slučaj "težak za nas", ali da se država "ponašala odgovorno".

- Telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi, ali to je ogroman prostor - naveo je on i dodao:

- Znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije.