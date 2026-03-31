SERGEJ ĆETKOVIĆ O JAKOVU JOZINOVIĆU: Priča se da je napravio karijeru na tuđim pesmama, a svi smo to radili (FOTO)
POP zvezda Sergej Ćetković pojavio se danas u Sava centru na promociji svoje koleginice Nine Badrić, gde je progovorio o aktuelnim temama na estradi, a posebno se dotakao uspeha mlađeg kolege Jakova Jozinovića.
Sergej je nedavno napravio gala proslavu povodom svog 50. rođendana.
- Kako je bilo na rođendanu, s obzirom da sam zaokružio ovih prih 50. Bilo je predivno, hvala svima na lepim željama, idemo dalje. Pa 50. mora da se proslavi kako treba.
Nedavno je gostovao na jednom koncertu Jakova Jozinovića, pa je sada otkrio koliko je oduševljen njime.
- Ono što kažem to mislim, a ono što ne kažem verovatno tako mislim, ali neću reći. Sve što sam rekao je živa istina i zaista sam srećan što se pojavio neko kao on i vratio omladinu na fabrička podešavanja. Evo osam komada u Sava centru, govori o tome da postoje ljudi koji će vratiti dobru muziku na velika vrata. Bilo je komentara malo pre, kako je Jakov napravio karijeru s tuđim pesmama, svi smo mi počeli od nekih barova, restorana pevajući tuđe hitove i gradili polako karijeru, on je izabrao Sava centar i neke veće prostore, ne vidim ništa loše u tome, rekao je Sergej i prokomentarisao to što je jedan takmičar Pinkovih zvezda optužio Jakova da mu je zabranio da njegov nastup iz muzičkog takmičenja u kojem je pevao njegovu pesmu objave na Jutjubu.
- Nisam pratio, jer sam non stop u studiju. Postoje autorska prava, postoje izdavačka prava i mislim da to nije pitanja za Jakova, već za autore i izdavače kompozicija, mislim da je to malo sve bez osnova i da se traži još jedan naslov kako bi mu se prišilo nešto... On sa svojih 20 i nešto godina radi to najiskrenije moguće, bio sam na koncertu pa sam se sam uverio. Moje dete je bilo na dva koncerta, pa mi je sve jasno.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Komentari (0)