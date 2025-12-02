Poznati

USPEH JE NEIZBEŽAN KADA SE KOCKICE POKLOPE: Tea Tairović o albumu "Aska II", životnim izazovima, braku (FOTO)

Dušan Cakić

02. 12. 2025. u 18:10

PEVAČICA Tea Tairović objavila je danas drugi deo četvrtog studijskog albuma "Aska", kojeg je nazvala "Aska II" sa deset novih pesama i spotova.

Foto: Andreja Damnjanović

U ekskluzivnom razgovoru za „Večernje novosti“ na dan izlaska novog muzičkog materijala, pevačica je istakla da rad nije bilo lak, ali vrlo inspirativan.

- Sve što radim, radim sa ciljem i željom da to bude uspešno. Od samog početka svoje karijere dajem maksimum, a kada se sve kockice poklope, uspeh je neizbežan - kaže muzička zvezda.

Foto: Andreja Damnjanović

Tea kao autor potpisuje veći deo albuma, što za nju, ističe, bio veliki izazov, ali i još veće zadovoljstvo. Svaka pesma ima priču, put i određenu boju.

- Svu su numere moje i podjednako sam im se dala. Međutim, ako moram da izaberem favorite onda neka to budu "Kazni nek pati" i baladu "Nemam ja godine" - otkriva pevačica i dodaje da i na ovom albumu peva na stranim jezicima.

- Tako je, ali samo kratko. Biće tu malo španskog i ruskog jezika, po jedna rečenica, sasvim je dovoljno.

Foto: Andreja Damnjanović

Tea je istakla i da joj je ova godina bila lepa u svakom smislu, i privatno i poslovno:

- Udala sam se za čoveka mog života, i profesionalno ostvarila sve želje.

 

