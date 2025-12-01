TA PREVARA ZA BOL JE MOJA STVAR: Ivana Peters započela novo životno poglavlje (FOTO)

KANTAUTORKA Ivana Peteras vratila se na muzičku scenu i to u diskografskom smislu, novom pesmom "Prevara za bol".

Foto: Novosti

Pevačica je svoju životnu priču pretočila u stihove i dala novu sebe bez filtera i bez kompromisa.

- Novi album "Moja stvar" je putovanje kroz zvuke i emocije, kroz pesme koje volim, koje sam stvarala, i koje su stvarale mene - rekla je Ivana za "Večernje novosti" i pojasnila o čemu se radi u prvoj pesmi "Prevara za bol" kojom otvara novi muzički materijal.

- "Prevara za bol" priča o suočavanju sa potisnutim emocijama, o trenucima kada pokušavaš da pobegneš od nečega što i dalje kuca ispod površine. U tihovima preispituje granicu između bola, sećanja i odluke da se napravi rez i nastavi dalje, bez dramatizacije, ali sa jasnom snagom onoga ko je sve to već jednom preživeo. Foto: Novosti

U razgovoru za naš list Ivana je istakla zašto je njena publika dugo čekala na novi CD.

- Nisu se poklapale kockice, život me je odvlačio na razne strane. Svaki pokušaj pre ovoga se nije desio, nešto nije bilo kako treba. I dalje sam član grupe Negativ, to je moj matični bend. Tap 011 i dalje nastupa. Ovo je nešto solo, nešto samo moje, ovo je deo moje. Kolege su me jako podržale. Foto: Novosti

Priznala i da često ume da zaplače.

- Ovo mi je bila jako stresna i turbulentna godina. U jednom periodu nisam ni želela da radim ništa. Plačem i to je jako dobro, osećam se lakše kada se isplačem, mislim da češće treba plakati - kaže da voli da dobija komplimente.

- Lav sam u horoskopu i meni bi to trebalo da prija i da me puni energijom. Ne bi mi palo na pamet da se bavim ovim poslom da ne volim pažnju, ali u drugoj polovini života volim malo više da se povučem. Ne volim da se laktam, ali pohvala mi prija naravno - zaključila nam je pevačica.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć