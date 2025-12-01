ŠAMAR REALNOSTI: Pevačica se pomirila sa bivšim mužem i otputovala u Las Vegas (FOTO)

PEVAČICA Slađana Mandić odlučila se za novi početak nakon burnog životnog perioda.

Foto: Privatna arhiva

Nove tri pesme kojima se ovih dana publici vratila Slađana Mandić, već su oduševile njene obožavaoce. Numere “Još uvijek isto te vole”, “Neđeljom” i “Popravni dom” očarale su Slađaninu publiku. Foto: Privatna arhiva

Osim noviteta u poslovnom životu, poznata pevačica imala je velike promene i na privatnom planu.

Ona se, naime, pomirila sa suprugom s kojim se nedavno rastala nakon 12 godina braka, ali su sada izgladili nesporazume i obnovili brak. Foto: Privatna arhiva

Par je proteklih nedelja boravio u Las Vegasu gde su uživali u ljubavi, a na luksuznim destinacijama Mandićeva je pronašla i nekoliko lokacija za snimanje novih spotova. Fotografije koje su Slađana i njen tim napravili tamo, oduševile su sve i mnogi su komentarisali da nikada bolje nije izgledala.

