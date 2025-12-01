ŠAMAR REALNOSTI: Pevačica se pomirila sa bivšim mužem i otputovala u Las Vegas (FOTO)
PEVAČICA Slađana Mandić odlučila se za novi početak nakon burnog životnog perioda.
Nove tri pesme kojima se ovih dana publici vratila Slađana Mandić, već su oduševile njene obožavaoce. Numere “Još uvijek isto te vole”, “Neđeljom” i “Popravni dom” očarale su Slađaninu publiku.
Osim noviteta u poslovnom životu, poznata pevačica imala je velike promene i na privatnom planu.
Ona se, naime, pomirila sa suprugom s kojim se nedavno rastala nakon 12 godina braka, ali su sada izgladili nesporazume i obnovili brak.
Par je proteklih nedelja boravio u Las Vegasu gde su uživali u ljubavi, a na luksuznim destinacijama Mandićeva je pronašla i nekoliko lokacija za snimanje novih spotova. Fotografije koje su Slađana i njen tim napravili tamo, oduševile su sve i mnogi su komentarisali da nikada bolje nije izgledala.
