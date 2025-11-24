NEKE VEČERI ZASLUŽUJU DA TRAJU DUŽE: Saša Kovačević u duplom susretu sa ljudma koji ga vole (FOTO)

ZBOG velikog interesovanja publike, pop zvezda Saša Kovačević zakazao je i drugi koncert.

Na istom mestu, pored 16. decembra, Saša će svojoj publici zapevati i sutradan, 17. decembra u Plavoj dvorani Sava centra.

- Neke večeri zaslužuju da traju duže - rekao je Saša za "Novosti". Foto: Novosti

Pevač svakako obećava koncert na svetskom nivou, uz vrhunsku produkciju, po kojoj su njegove izvedbe i spotovi prepoznatljivi. Plava dvorana Sava centra, s druge strane, za njega ima posebno, emotivno značenje, jer je upravo tu održao svoj prvi veliki prestonički koncert 2011. godine.

Publiku očekuje moćna set lista sa najvećim hitovima, kao i premijere novih pesama koje će Saša objaviti neposredno pred koncert.

Na repertoaru će se naći numere kao što su "Slučajno", "Temperatura", "Živim da te volim", "Prevarena", "Noć do podne", "Bez tebe me nema", "Kako posle nas", "Moja malena", "Jedra", "Ludak", "Jedina si vredela", "Ruka za spas", "Mila", "Branim" i druge.

