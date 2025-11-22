Poznati

ORILA SE "PLAVA CIGANKA": Mile Kitić zaigrao na bini i napravio totalni haos (FOTO)

Dušan Cakić

22. 11. 2025. u 22:55

LEGENDA folk muzike Mile Kitić, ne prestaje da obara rekorde.

Foto: Novosti

Sada je na red došla Zagrebačka arena, koju je popunio do poslednjeg mesta.

U Zagrebu je počeo koncert godine, a dvorana je bila rasprodata do poslednjeg mesta, a atmosfera je od samog početka nagoveštavala da Mile sprema koncert za pamćenje.

Foto: Novosti

Publika svih generacija, od tinejdžera do starih fanova "Južnog vetra", došla je da čuje čoveka, čiji hitovi traju već četiri decenije.

Sa prvim taktovima pesme „Kraljica trotorara“ publika je eksplodirala, a Mile je od prvog minuta pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih i najenergičnijih izvođača našeg regiona. 

Arena je "pucala po šavovima", a svaki sledeći hit samo je podizao temperaturu.

Pravi haos je nastao nakon prvih taktova pesme "Plava ciganko", čak je i zaigrao na bini.

