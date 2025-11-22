ORILA SE "PLAVA CIGANKA": Mile Kitić zaigrao na bini i napravio totalni haos (FOTO)
LEGENDA folk muzike Mile Kitić, ne prestaje da obara rekorde.
Sada je na red došla Zagrebačka arena, koju je popunio do poslednjeg mesta.
U Zagrebu je počeo koncert godine, a dvorana je bila rasprodata do poslednjeg mesta, a atmosfera je od samog početka nagoveštavala da Mile sprema koncert za pamćenje.
Publika svih generacija, od tinejdžera do starih fanova "Južnog vetra", došla je da čuje čoveka, čiji hitovi traju već četiri decenije.
Sa prvim taktovima pesme „Kraljica trotorara“ publika je eksplodirala, a Mile je od prvog minuta pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih i najenergičnijih izvođača našeg regiona.
Arena je "pucala po šavovima", a svaki sledeći hit samo je podizao temperaturu.
Pravi haos je nastao nakon prvih taktova pesme "Plava ciganko", čak je i zaigrao na bini.
Preporučujemo
OPERISANA DORIS DRAGOVIĆ "Moja sudba je u rukama lekara"
22. 11. 2025. u 22:43
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)