UHAPŠEN ACA LUKAS: Oglasila se makedonska policija
ACA Lukas prethodne noći lišen je slobode u Severnoj Makedoniji, a sada se oglasila i makedonska policija zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti.
Aca Lukas sinoć je priveden u Severnoj Makedoniji, a vest je uzdrmala javnost ali i njegove verne fanove.
Zvanično saopštenje policije
Ovim povodom oglasilo se i makedonska policija, a zvanično saoptenje prenosimo u celosti.
- Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. 57 iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom incpekscijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija je sprovredena u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gde mu je izrečena novčana kazna.
Preporučujemo
"NEĆU DA SE VALjAM U BLATU!" Ceca ne krije koliko je LjUTA - neće više da ćuti
22. 11. 2025. u 12:50
SUZANA PROMENILA SLAVU: Evo kako objašnjava taj potez
22. 11. 2025. u 10:14
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)