UHAPŠEN ACA LUKAS: Oglasila se makedonska policija

ACA Lukas prethodne noći lišen je slobode u Severnoj Makedoniji, a sada se oglasila i makedonska policija zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Aca Lukas sinoć je priveden u Severnoj Makedoniji, a vest je uzdrmala javnost ali i njegove verne fanove.

Zvanično saopštenje policije

Ovim povodom oglasilo se i makedonska policija, a zvanično saoptenje prenosimo u celosti.

- Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. 57 iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom incpekscijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija je sprovredena u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gde mu je izrečena novčana kazna.