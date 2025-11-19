ZLATNA PTICA: Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš dopitnici nagrade za izuzetan doprinos negovanju i afirmaciji narodne muzike (FOTO)
NACIONALNA estradno-muzička umetnica Srbije Zorica Brunclik i virtouz i umetnik na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš dopitnici su nagrade „Zlatna ptica“ Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije za ukupan doprinos negovanju i afirmaciji domaće narodne muzike.
Povod za Zoričinu bila je njena karijera koja traje pola veka, ali i nastup u revijalnom delu druge večeri sedmog po redu festivala "Sabor narodne muzike".
Sada sam svesna koliko na početku karijere ništa nisam znala, iako sam tada mislila da znam sve. Toliko sam priznanja dobila za svoj rad, da za sebe danas mogu da kažem da sam dobar i kvalitetan pevač. Zahvalna sam Bogu na svemu što je učinio za mene i što me je upoznao sa ljudima koji su moje muze, moj smisao života, počevši od mog Miroljuba. Kao roditelj sam uspela da četvoro dece izvedem na pravi put i to mogu sa ponosom da tvrdim.
Zorica spada u top pet najtiražnijih izvođača u Jugoslaviji među svim muzičkim estradnim umetnicima, a postoje i podaci, da se može pohvaliti sa mnogo miliona primeraka prodatih nosača zvuka.
- Mnogi pokušavaju da devalviraju narodnu muziku. Šta to govori? Meni - da ne možete protiv volje naroda. Da ostavimo to na stranu, tiraži jesu bitni, ali ono na šta sam još više ponosna je trajanje i činjenica da pesme koje sam otpevala žive među pubikom, kako sada, tako i prvog dana - zaključila je pevačica.
Preporučujemo
"GLEDAO ME KAO SMRDLjIV SIR": Pevačica o situaciji sa Čolom
20. 11. 2025. u 07:45
SANTA LEDA: Tea Tairović i Barbara Bobak prijateljstvo pretočile u saradnju (FOTO)
19. 11. 2025. u 22:35
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)