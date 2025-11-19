ZLATNA PTICA: Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš dopitnici nagrade za izuzetan doprinos negovanju i afirmaciji narodne muzike (FOTO)

NACIONALNA estradno-muzička umetnica Srbije Zorica Brunclik i virtouz i umetnik na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš dopitnici su nagrade „Zlatna ptica“ Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije za ukupan doprinos negovanju i afirmaciji domaće narodne muzike.

FOTO: Novosti

Povod za Zoričinu bila je njena karijera koja traje pola veka, ali i nastup u revijalnom delu druge večeri sedmog po redu festivala "Sabor narodne muzike".

FOTO: Novosti

Sada sam svesna koliko na početku karijere ništa nisam znala, iako sam tada mislila da znam sve. Toliko sam priznanja dobila za svoj rad, da za sebe danas mogu da kažem da sam dobar i kvalitetan pevač. Zahvalna sam Bogu na svemu što je učinio za mene i što me je upoznao sa ljudima koji su moje muze, moj smisao života, počevši od mog Miroljuba. Kao roditelj sam uspela da četvoro dece izvedem na pravi put i to mogu sa ponosom da tvrdim.

FOTO: Novosti

Zorica spada u top pet najtiražnijih izvođača u Jugoslaviji među svim muzičkim estradnim umetnicima, a postoje i podaci, da se može pohvaliti sa mnogo miliona primeraka prodatih nosača zvuka.

- Mnogi pokušavaju da devalviraju narodnu muziku. Šta to govori? Meni - da ne možete protiv volje naroda. Da ostavimo to na stranu, tiraži jesu bitni, ali ono na šta sam još više ponosna je trajanje i činjenica da pesme koje sam otpevala žive među pubikom, kako sada, tako i prvog dana - zaključila je pevačica.