NIKAD MU NISAM TRAŽILA NOVAC, RADILA SAM SRCEM: Emina Jahović o drugom koncertu i odnosu sa kolegama (FOTO)

POP zvezda Emina Jahović sinoć je održala drugi koncert u Beogradu, a na sceni su joj se ponovo pridružile brojne kolege.

Međutim, iako je jedan od njenih najpoznatijih dueta „Još ti se nadam“ sa Sašom Kovačevićem, ovog pevača ponovo nije bilo.

Emina je nakon drugog završenog koncerta u Plavoj dvorani Sava centra prokomentarisala ovu njegovu izjavu.

- Pozvala na prvi koncert, on je rekao da će ići kod Ivane Selakov, jer je ona te noći takođe imala koncert. Ivana mu je kuma i on je njoj dao prioriet, što je potpuno normalno jer bih i ja otišla kod svoje kume. Što se Saše Kovačevića tiče, ne znam šta je on izjavio, ali ja stvarno nemam problem. Sve što je hteo da kaže mora meni da kaže. Nek meni kaže. Ja nemam problem sa njim. Spekuliše se da je problem nastao zbog para? Od kolega nikad nisam tražila novac. Sve pesme koje sam uradila za druge, sve sam uradila besplatno - zaključila nam je pevačica.

